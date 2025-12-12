नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, जान लें पूरी बात

न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के रिडेवलपमेंट (पुनर्विकास) कार्य ने दिल्ली के दिल कहे जाने वाले सेंट्रल ज़ोन में यातायात की रफ्तार धीमी कर दी है. खासकर पहाड़गंज, कनॉट प्लेस और आसपास की मुख्य सड़कों पर आने-जाने वालों को अगले कुछ हफ्तों तक जाम और देरी का सामना करना पड़ सकता है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को आगाह करते हुए वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पहाड़गंज साइड पर चल रहे निर्माण और यूटिलिटी शिफ्टिंग कार्य की वजह से चेम्सफोर्ड रोड पर सड़क का हिस्सा काफी कम हो गया है. ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, 10 दिसंबर से 31 दिसंबर तक इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रहेगी.

यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग चुनने की सलाह

ट्रैफिक पुलिस ने स्टेशन की ओर जाने वाले यात्रियों को एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्हें अजमेरी गेट की ओर से स्टेशन में प्रवेश करने की सलाह दी गई है. पुलिस ने कहा कि पहाड़गंज साइड के गेट नंबर 1 के पास निर्माण गतिविधियों के कारण अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है, इसलिए गैर-जरूरी आवाजाही से बचें.

सेंट्रल दिल्ली के कई क्षेत्रों पर पड़ेगा असर

चेम्सफोर्ड रोड पर बढ़ते जाम का असर केवल स्टेशन के आसपास तक सीमित नहीं रहेगा. इसका प्रभाव मिंटो रोड, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, भवभूति मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग और देशबंधु गुप्ता रोड तक फैल सकता है. ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, अजमेरी गेट साइड पर यात्रियों की संख्या बढ़ने से वहां भी भीड़ भाड़ हो सकती है.

कनॉट प्लेस और आसपास का इलाका भी होगा प्रभावित

एक वरिष्ठ ट्रैफिक अधिकारी ने बताया कि चेल्म्सफोर्ड रोड पर हो रही बाधा का सीधा असर कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल और अन्य वैकल्पिक रास्तों पर दिखाई देगा. पुलिस ने इन इलाकों में अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती कर दी है ताकि भारी जाम की स्थिति न बने.

चेम्सफोर्ड रोड स्थित प्रमुख संस्थान भी होंगे प्रभावित

स्टेशन के पहाड़गंज गेट के अलावा टिकट बुकिंग सेंटर, नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल, कर्नैल सिंह स्टेडियम और श्रीलंका बौद्ध तीर्थ विश्राम गृह जैसे प्रतिष्ठान भी इसी मार्ग पर स्थित हैं, जिससे आम लोगों को अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

4,700 करोड़ की लागत से बदलेगा स्टेशन का स्वरूप

रेल भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) 2021 से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का बड़े पैमाने पर पुनर्विकास कर रहा है. लगभग 4,700 करोड़ रुपये की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को दो चरणों में पूरा किया जाना है. योजना में स्टेशन को एक अत्याधुनिक मल्टीमॉडल ट्रांजिट हब में बदलने का लक्ष्य शामिल है.

विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस होगा नया स्टेशन

RLDA के अनुसार, स्टेशन को ऐसे रूप में विकसित किया जा रहा है जिससे रेल, मेट्रो, बस और अन्य परिवहन साधनों के बीच सहज कनेक्टिविटी मिल सके. प्रोजेक्ट में पहाड़गंज और अजमेरी गेट दोनों ओर नए स्टेशन भवन, एयर कंकॉर्स, विशाल वेटिंग एरिया, एस्केलेटर-लिफ्ट, कमर्शियल स्पेस और ऑफिस शामिल होंगे.

यातायात को सुगम बनाने के लिए उन्नत सड़क नेटवर्क, नए फ्लाईओवर, पार्सल टनल, पार्किंग सुविधाएं और एक्सेस कंट्रोल सिस्टम भी तैयार किए जा रहे हैं. स्टेशन के आसपास के पूरे क्षेत्र को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाने की योजना है.