दिल्ली: सैनिक फार्म में DDA का एक्शन जारी, अवैध निर्माण पर जमकर गरजा बुलडोजर

दिल्ली के सैनिक फार्म में डीडीए की बुलडोजर कार्रवाई जारी है. यहां अवैध निर्माणों के खिलाफ डीडीए का बुलडोजर शुक्रवार (12 दिसंबर) की सुबह से चल रहा है. डीडीए ने W -22/9 नंबर वाली संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई कर अवैध निर्माण ध्वस्त किया.

जानकारी के मुताबिक जिस घर पर बुलडोजर चल रहा है, वह ए. एन. शेरवानी का बताया जा रहा है. एबीपी न्यूज से खास बातचीत के दौरान ए एन शेरवानी की पत्नी जेहरा शेरवानी ने बताया की पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है. शुक्रवार (12 दिसंबर) को कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन कोर्ट कुछ निर्णय देता उससे पहले ये तोड़ रहे है.

घर मालिक की पत्नी ने दी यह जानकारी

ए एन शेरवानी की पत्नी जेहरा शेरवानी ने बताया कि हाई कोर्ट ने मौखिक कहा था की 18 तारीख तक कोई कार्रवाई न हो, लेकिन ये कह रहे है की कोर्ट ने कोई ऑर्डर हमे नहीं दिया है. इसलिए कार्रवाई की जा रही है.

जेहरा शेरवानी ने बताया की कि उनके पति ए एन शेरवानी ने 1993 में किसान से ये जमीन खरीदी थी और 1999 में उन्होंने ये घर बनाया था. तब से अब तक कोई दिक्कत नहीं हुई. डीडीए ने नोटिस दिया. हमने उसके जबाब में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

कोर्ट में विचाराधीन है मामला

उनका कहना है कि पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है. लेकिन डीडीए को कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं है. डीडीए ने शुक्रवार (12 दिसंबर) को ये कार्रवाई कर दी. पहले वन विभाग ने कहा पीछे की जमीन हमारी है. उसने ले ली फिर डीडीए ने कहा ये जमीन हमारी है और अब ये बुलडोजर क्या कहे. और कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई सिर्फ हमारे घर पर सुबह से कार्रवाई हो रही है.

मामले पर डीडीए ने क्या कहा?

डीडीए का कहना है कि क्षेत्र में बने अवैध निर्माणों को हटाने का अभियान जारी रहेगा. जिस W-22/9 कोठी पर बुलडोजर कार्रवाई चल रही है. दरअसल ये जमीन डीडीए की है और कई नोटिस इन्हें दिए गए, लेकिन इन्होंने अवैध निर्माण नहीं हटाया जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है.