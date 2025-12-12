इस साल सिर्फ एक सीक्वल के सहारे सबसे बड़ा स्टार बना रहा '3 इडियट्स' का ये एक्टर

राजकुमार हीरानी की फिल्म '3 इडियट्स' बॉलीवुड की सक्सेसफुल फिल्मों में से एक है. इसमें आमिर खान, शर्मन जोशी और आर. माधवन को मुख्य भूमिकाओं में देखा गया और इन तीन स्टार्स की तिगड़ी आज भी ऑडियंस के मन में बसी है. लेकिन इस '3 इडियट्स' के एक अभिनेता ने सिक्वल में काम कर दर्शकों के दिल में बस गए. यहां जानिए उस एक्टर का नाम और उनकी फिल्म के बारे में.

आमिर खान बने इस साल के बड़े स्टार

हम '3 इडियट्स' के जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि आमिर खान हैं. इस साल अभिनेता ने अपनी ही फिल्म 'तारे जमीन पर' के सिक्वल , 'सितारे जमीन पर' में काम किया.

फिल्म इसी साल 20 जून को रिलीज हुई जिसकी कहानी और किरदारों ने ऑडियंस का दिल जीत लिया. फिल्म न्यूरोडाईवर्जेंट बच्चों के बारे में और इसे सेंसटिव टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शकों के सामने पेश किया गया था. तीन साल बाद आमिर खान की फिल्मों में वापसी हुई और उनके इस रोल को बहुत सराहा भी गया. इस फिल्म के साथ ही आमिर खान 2025 के सबसे बड़े स्टार बन गए .



फिल्म का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

20 जून को रिलीज हुई इस फिल्म को दुनियाभर से बहुत प्यार मिला. यहां तक कि कई फिल्मस्टार्स भी इसके सपोर्ट में आए और मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलाए जाने वाले आमिर खान की खूब सराहना भी हुई.

द इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म को 122 करोड़ के लागत से बनाया गया था. वहीं इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो सैक्निल्क के मुताबिक आमिर खान और जेनेलिया डिसूजा की इस फिल्म ने 267.34 करोड़ रुपए का वर्ल्डवाइड बिजनेस किया.

सितारे जमीन पर की कहानी और स्टारकास्ट

आमिर खान ने तीन साल के लंबे ब्रेक के बाद 2025 में अपनी फिल्म 'सितारे जमीन पर' से फिल्मी पर्दे पर वापसी की. इस फिल्म में उनके साथ जेनेलिया डिसूजा को भी देखा गया था. मेकर्स ने बढ़िया तरीके से डाउन सिंड्रोम और न्यूरोडाईवर्जेंट के मुद्दे को पर्दे पर पेश किया है.

गुलशन के रूप में आमिर खान उन बच्चों के कोच बनते हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं. इस दौरान उनके एक्सपीरियंस को बहुत ही इमोशन के साथ स्क्रीन पर पेश किया गया है.

आमिर खान और जेनेलिया डिसूजा के अलावा 'सितारे जमीन पर' में आरुष दत्ता, गोपी कृष्णन, वेदांत शर्मा, नमन मिश्रा, ऋषि शाहनी, ऋषभ जैन, आशीष पेंडसे, संवित देसाई, सिमरन मंगेशकर, और आयुष भंसाली हैं, जिन्होंने दिव्यांग बच्चों की भूमिका ने दिव्यांग बच्चों की भूमिका निभाई.