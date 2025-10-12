लंबे इंतजार के बाद अब दिल्ली वालों के लिए खुल जाएगा चिड़ियाघर, इस दिन से कर पाएंगे सैर?

राजधानी दिल्ली के बच्चों और परिवारों के लिए एक अच्छी खबर है. लंबे इंतजार के बाद राष्ट्रीय प्राणी उद्यान यानी चिड़ियाघर जल्द ही विजिटर्स के लिए दोबारा खुलने जा रहा है. बर्ड फ्लू (एवियन इन्फ्लूएंजा) के खतरे के कारण चिड़ियाघर को पिछले कुछ समय से बंद रखा गया था. अब हालात सामान्य होने पर इसे 30 अक्टूबर के बाद दोबारा खोलने की उम्मीद जताई जा रही है.

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के निदेशक ने शनिवार को बताया कि अभी चिड़ियाघर में एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस का कोई सक्रिय मामला नहीं मिला है. यानी फिलहाल किसी भी पक्षी में बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं हैं. इसके बावजूद सावधानी बरतते हुए सभी जैव सुरक्षा नियमों और निगरानी व्यवस्था का सख्ती से पालन जारी रहेगा, ताकि किसी भी स्थिति में जानवरों या आगंतुकों की सुरक्षा से समझौता न हो.

बर्ड फ्लू की वजह से बंद कर दिया गया था चिड़ियाघर

जानकारी के अनुसार, चिड़ियाघर को बंद करने का फैसला तब लिया गया था जब उत्तर भारत के कई इलाकों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए थे. दिल्ली चिड़ियाघर में देश-विदेश से आए सैकड़ों तरह के पक्षी, जानवर और सरीसृप रहते हैं, इसलिए प्रशासन ने पहले ही सुरक्षा के लिहाज से इसे बंद कर दिया था. यह कदम इसलिए भी जरूरी था ताकि किसी संक्रमित पक्षी के जरिए बीमारी अन्य जीवों में न फैले.

भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय प्राणी उद्यान

दिल्ली का राष्ट्रीय प्राणी उद्यान भारत के सबसे पुराने और बड़े चिड़ियाघरों में से एक है. यह 1959 में खोला गया था और यहां करीब 1,200 से ज्यादा जानवर, पक्षी और सरीसृप रखे गए हैं. हर साल लाखों लोग यहां घूमने आते हैं. खासकर छुट्टियों और त्योहारों के दौरान यहां बच्चों की भीड़ लग जाती है.

इस दिन खुलेगा चिड़ियाघर

अब जब बर्ड फ्लू का खतरा टल गया है, तो उम्मीद की जा रही है कि 30 अक्टूबर के बाद इसे फिर से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा. हालांकि, मैनेजमेंट ने साफ किया है कि सुरक्षा नियमों का पालन हर हाल में किया जाएगा और किसी भी स्थिति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.