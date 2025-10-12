हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRलंबे इंतजार के बाद अब दिल्ली वालों के लिए खुल जाएगा चिड़ियाघर, इस दिन से कर पाएंगे सैर?

लंबे इंतजार के बाद अब दिल्ली वालों के लिए खुल जाएगा चिड़ियाघर, इस दिन से कर पाएंगे सैर?

Delhi News: दिल्ली के बच्चों के लिए चिड़ियाघर को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है. 30 अक्टूबर के बाद लोग फिर से राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में घूमने के लिए जा सकेंगे.

By : बलराम पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 12 Oct 2025 10:59 PM (IST)
राजधानी दिल्ली के बच्चों और परिवारों के लिए एक अच्छी खबर है. लंबे इंतजार के बाद राष्ट्रीय प्राणी उद्यान यानी चिड़ियाघर जल्द ही विजिटर्स के लिए दोबारा खुलने जा रहा है. बर्ड फ्लू (एवियन इन्फ्लूएंजा) के खतरे के कारण चिड़ियाघर को पिछले कुछ समय से बंद रखा गया था. अब हालात सामान्य होने पर इसे 30 अक्टूबर के बाद दोबारा खोलने की उम्मीद जताई जा रही है.

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के निदेशक ने शनिवार को बताया कि अभी चिड़ियाघर में एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस का कोई सक्रिय मामला नहीं मिला है. यानी फिलहाल किसी भी पक्षी में बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं हैं.  इसके बावजूद सावधानी बरतते हुए सभी जैव सुरक्षा नियमों और निगरानी व्यवस्था का सख्ती से पालन जारी रहेगा, ताकि किसी भी स्थिति में जानवरों या आगंतुकों की सुरक्षा से समझौता न हो.

बर्ड फ्लू की वजह से बंद कर दिया गया था चिड़ियाघर

जानकारी के अनुसार, चिड़ियाघर को बंद करने का फैसला तब लिया गया था जब उत्तर भारत के कई इलाकों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए थे. दिल्ली चिड़ियाघर में देश-विदेश से आए सैकड़ों तरह के पक्षी, जानवर और सरीसृप रहते हैं, इसलिए प्रशासन ने पहले ही सुरक्षा के लिहाज से इसे बंद कर दिया था. यह कदम इसलिए भी जरूरी था ताकि किसी संक्रमित पक्षी के जरिए बीमारी अन्य जीवों में न फैले.

भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय प्राणी उद्यान 

दिल्ली का राष्ट्रीय प्राणी उद्यान भारत के सबसे पुराने और बड़े चिड़ियाघरों में से एक है. यह 1959 में खोला गया था और यहां करीब 1,200 से ज्यादा जानवर, पक्षी और सरीसृप रखे गए हैं. हर साल लाखों लोग यहां घूमने आते हैं. खासकर छुट्टियों और त्योहारों के दौरान यहां बच्चों की भीड़ लग जाती है.

इस दिन खुलेगा चिड़ियाघर 

अब जब बर्ड फ्लू का खतरा टल गया है, तो उम्मीद की जा रही है कि 30 अक्टूबर के बाद इसे फिर से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा. हालांकि, मैनेजमेंट ने साफ किया है कि सुरक्षा नियमों का पालन हर हाल में किया जाएगा और किसी भी स्थिति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Published at : 12 Oct 2025 10:59 PM (IST)
National Zoological Park DELHI NEWS
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
