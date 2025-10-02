रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़ और वीरेंद्र चारण गिरोह के दो सदस्यों को गुरुवार (3 अक्टूबर) सुबह जैतपुर-कालिंदी कुंज रोड पर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. उन्हें ‘स्टैंडअप कॉमेडियन’ मुनव्वर फारूकी की हत्या की कथित तौर पर सुपारी दी गई थी. इस बात का खुलासा पुलिस ने किया है.

पुलिस द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों आरोपियों की पहचान राहुल और साहिल के रूप में हुई है. दोनों आरोपी हरियाणा के पानीपत और भिवानी के रहने वाले हैं.

बेंगलुरु और मुंबई में हुई मुनव्वर फारूकी की जासूसी

जांच अधिकारियों के अनुसार, दोनों बदमाशों को विदेश में रहने वाले माफिया रोहित गोदारा से निर्देश मिलते थे, जो गोल्डी बराड़ और वीरेंद्र चारण के साथ मिलकर फारूकी की हत्या की साजिश रच रहा था. पुलिस ने बताया कि उन्होंने मुंबई और बेंगलुरु में फारूकी पर नजर रखने के लिए उनकी कथित रूप से जासूसी की.

मुनव्वर फारूकी ने 2024 में रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ जीता था और इंस्टाग्राम पर उनके 1.42 करोड़ ‘फॉलोअर्स’ हैं. एक अधिकारी ने बताया कि गोली लगने से घायल हुआ राहुल दिसंबर 2024 में हरियाणा के यमुनानगर में हुए तिहरे हत्याकांड के सिलसिले में वांछित था.

हथियार और बाइक जब्त

अधिकारी ने बताया कि उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में इस्तेमाल किए गए हथियार और एक मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई है.

ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस कर रही थी तलाश

दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि काउंटर-इंटेलिजेंस टीम को पता चला था कि हरियाणा के ट्रिपल मर्डर केस के आरोपी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के आसपास घूम रहे हैं. कालिंदी कुंज इलाके के पुश्ता रोड पर जाल बिछाया गया.

बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात करीब 3.00 बजे पुश्ता रोड पर एक बाइक आती दिखाई दी, जिसे रुकने का इशारा किया गया लेकिन बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लग गई. इसके बाद राहुल और साहिल नाम के दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया.