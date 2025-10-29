हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली: बीजेपी ने तेज की MCD उपचुनाव की तैयारियां, मंत्रियों को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

दिल्ली: बीजेपी ने तेज की MCD उपचुनाव की तैयारियां, मंत्रियों को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

MCD Bypolls 2025: बीजेपी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने बताया कि पार्टी पूरी मजबूती के साथ उपचुनाव मैदान में उतरेगी. उन्होंने कहा कि हर वार्ड में संगठन को सक्रिय किया जा रहा है.

By : अजातिका सिंह | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 29 Oct 2025 09:05 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में 30 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए दिल्ली बीजेपी ने अपनी संगठनात्मक तैयारियां शुरू कर दी हैं. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा के नेतृत्व में पार्टी ने हर वार्ड के लिए एक मंत्री को प्रभारी और एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को चुनाव संयोजक नियुक्त किया है.

पार्टी अध्यक्ष के निर्देश पर सभी संबंधित जिलाध्यक्षों ने सोमवार शाम 12 वार्डों से जुड़े मंडल पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठकें आयोजित की. इन बैठकों में प्रभारी मंत्री और चुनाव संयोजकों ने स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ आगामी उपचुनावों की रणनीति पर चर्चा की और वार्डवार तैयारी की रूपरेखा तय की. 

बीजेपी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने बताया कि पार्टी पूरी मजबूती के साथ उपचुनाव मैदान में उतरेगी. उन्होंने कहा कि हर वार्ड में संगठन को सक्रिय किया जा रहा है ताकि जनता तक केंद्र और बीजेपी शासित नगर निगम की योजनाओं की जानकारी पहुंच सके.

दिल्ली नगर निगम उपचुनाव 2025 के लिए संगठनात्मक नियुक्तियों की विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है. इसमें हर वार्ड के लिए जिला, विधानसभा, मंडल, चुनाव संयोजक, वार्ड प्रभारी मंत्री, और जिला अध्यक्ष का नाम शामिल है.-

1. मुंडका वार्ड (वार्ड नं. 1)

• जिला: पश्चिम दिल्ली

• विधानसभा: नांगलोई जाट

• मंडल: मुंडका

• चुनाव संयोजक: मनोज शौकीन

• वार्ड प्रभारी मंत्री: मनजिंदर सिंह सिरसा

• जिला अध्यक्ष: अमित बिश्नोई


2. शालीमार बाग (बी) वार्ड (वार्ड नं. 45)

• जिला: उत्तरी-पश्चिमी दिल्ली

• विधानसभा: शालीमार बाग

• मंडल: शालीमार बाग

• चुनाव संयोजक: राजन तिवारी

• वार्ड प्रभारी मंत्री: कपिल मिश्रा

• जिला अध्यक्ष: सतीश उपाध्याय


3. अशोक विहार वार्ड (वार्ड नं. 62)

• जिला: उत्तर-पश्चिम दिल्ली

• विधानसभा: वज़ीरपुर

• मंडल: अशोक विहार

• चुनाव संयोजक: विष्णु मित्तल

• वार्ड प्रभारी मंत्री: मनजिंदर सिंह सिरसा

• जिला अध्यक्ष: हरीश खुराना


4. चाँदनी चौक वार्ड (वार्ड नं. 84)

• जिला: मध्य दिल्ली

• विधानसभा: चाँदनी चौक

• मंडल: चाँदनी चौक

• चुनाव संयोजक: पंकज कुमार जैन

• वार्ड प्रभारी मंत्री: रविन्द्र इंद्राज

• जिला अध्यक्ष: सुनील यादव


5. चाँदनी महल वार्ड (वार्ड नं. 88)

• जिला: मध्य दिल्ली

• विधानसभा: मटिया महल

• मंडल: दरियागंज

• चुनाव संयोजक: आतिफ रशीद

• वार्ड प्रभारी मंत्री: रविन्द्र इंद्राज

• जिला अध्यक्ष: सुनील यादव


6. द्वारका (बी) वार्ड (वार्ड नं. 125)

• जिला: दक्षिण-पश्चिम दिल्ली

• विधानसभा: द्वारका

• मंडल: द्वारका (बी)

• चुनाव संयोजक: विधायक प्रदुमन राजपूत

• वार्ड प्रभारी मंत्री: डॉ. पंकज सिंह

• जिला अध्यक्ष: भूपेंद्र यादव


7. दिचाऊं कलां वार्ड (वार्ड नं. 126)

• जिला: दक्षिण-पश्चिम दिल्ली

• विधानसभा: मटियाला

• मंडल: दिचाऊं कलां

• चुनाव संयोजक: विधायक अभय वर्मा

• वार्ड प्रभारी मंत्री: डॉ. पंकज सिंह

• जिला अध्यक्ष: भूपेंद्र यादव


8. नारायणा वार्ड (वार्ड नं. 137)

• जिला: नई दिल्ली

• विधानसभा: राजौरी गार्डन

• मंडल: नारायणा

• चुनाव संयोजक: विधायक सूर्य प्रकाश खत्री

• वार्ड प्रभारी मंत्री: आशीष सूद

• जिला अध्यक्ष: भरत शर्मा


9. संगम विहार (ए) वार्ड (वार्ड नं. 157)

• जिला: दक्षिणी दिल्ली

• विधानसभा: देवली

• मंडल: संगम विहार

• चुनाव संयोजक: एनडीएमसी सदस्य दिनेश प्रताप सिंह

• वार्ड प्रभारी मंत्री: प्रवेश साहिब सिंह

• जिला अध्यक्ष: राहुल खट्टर


10. दक्षिणपुरी वार्ड (वार्ड नं. 162)

• जिला: दक्षिणी दिल्ली

• विधानसभा: अंबेडकर नगर

• मंडल: दक्षिणपुरी

• चुनाव संयोजक: जयप्रकाश

• वार्ड प्रभारी मंत्री: प्रवेश साहिब सिंह

• जिला अध्यक्ष: राहुल खट्टर


11. ग्रेटर कैलाश वार्ड (वार्ड नं. 169)

• जिला: दक्षिणी दिल्ली

• विधानसभा: ग्रेटर कैलाश

• मंडल: ग्रेटर कैलाश

• चुनाव संयोजक: विधायक राजकुमार भाटिया

• वार्ड प्रभारी मंत्री: आशीष सूद

• जिला अध्यक्ष: राहुल खट्टर


12. विनोद नगर वार्ड (वार्ड नं. 217)

• जिला: पूर्वी दिल्ली

• विधानसभा: लक्ष्मी नगर

• मंडल: विनोद नगर

• चुनाव संयोजक: नसीब सिंह

• वार्ड प्रभारी मंत्री: कपिल मिश्रा

• जिला अध्यक्ष: बी.डी. शर्मा

इस सूची के अनुसार, दिल्ली बीजेपी ने हर वार्ड में स्थानीय स्तर पर संगठन को सक्रिय करते हुए उपचुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं. सभी प्रभारी मंत्री और संयोजक अब अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनावी रणनीति तय करेंगे ताकि बीजेपी को अधिकतम वार्डों में जीत दिलाई जा सके. 

बीजेपी सूत्रों के अनुसार, आने वाले दिनों में इन प्रभारी मंत्रियों और संयोजकों की स्थानीय स्तर पर नियमित बैठकें होंगी ताकि उपचुनावों की रणनीति को और मजबूत किया जा सके. पार्टी का लक्ष्य है कि 12 में से अधिकतम वार्डों पर जीत हासिल कर निगम में अपनी स्थिति को और मजबूत किया जाए.

Published at : 29 Oct 2025 09:03 PM (IST)
Delhi News BJP MCD
