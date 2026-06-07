दिल्ली-NCR में बारिश से राहत के बाद फिर झुलसाएगी गर्मी, आज 40°C तक पहुंचेगा तापमान

दिल्ली-एनसीआर में आज के मौसम (Delhi Weather Today) में बदलाव होने की पूरी उम्मीद है. रविवार (7 जून) को आसमान का मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है. जिसके चलते दिल्ली-एनसीआर में फिर से गर्मी बढ़ सकती है. एनसीआर में आज का तापमान 40°C तक पहुंचने के आसार हैं. रविवार को सुबह से ही 30°C के साथ दिन की शुरुआत होगी. फिलहाल अगले 3 दिन तक गर्म मौसम रहने की संभावना है.

दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर गर्मी का प्रकोप बढ़ने के संकेत दिखाई दे रहे हैं. आने वाले दिनों में पारा 42°C तक जा सकता है. बता दें कि कुछ दिन की राहत के बाद क्षेत्र में तापमान फिर चढ़ सकता है. मौसम विभाग की तरफ से गर्म दिनों की संभावना जताई गई है. दिल्ली-एनसीआर में अगले हफ्ते हीटवेव के आसार हैं. इस दौरान लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है.

दिल्ली-एनसीआर में आज का मौसम (Delhi Weather Today)

दिल्ली-एनसीआर में रविवार की सुबह से ही गर्मी का एहसास होना शुरू हो जाएगा. बीते दिनों दिल्ली वालों को गर्मी से बारिश के जरिए कुछ हद तक राहत मिली थी. लेकिन अब फिर झुलसा देने वाली गर्मी जीना दुश्वार कर सकती है. हलांकि इस गर्म मौसम से हफ्ते के आखिर में राहत मिल सकती है.

दिल्ली-एनसीआर में का मौसम साफ रहेगा, लेकिन तेज धूप और बढ़ती गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है. इलाके में आज बारिश की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है. गर्मी से लोगों को बुरा हाल होगा, क्योंकि मौसम में 57 प्रतिशत नमी रहने की उम्मीद है. साथ ही दिल्ली-एनसीआर में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है. आज से तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

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दिल्ली-एनसीआर का तापमान (Delhi NCR Temprature)

अगर तापमान की बात करें तो दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है. साथ ही न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक बना रहेगा. जो लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है. फिलहाल सुबह 6 बजे दिल्ली-एनसीआर का तापमान 30 डिग्री पर बना हुआ है.

अगले हफ्ते कैसा रहेगा मौसम?

आगामी दिनों में इसमें काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. दिल्ली में सोमवार (8 जून) को अधिकतम तापमान 41 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान 31 डिग्री रहेगा. वहीं मंगलवार को न्यूनतम तापमान 32 डिग्री तो अधिकतम तापमान 42 डिग्री पर पहुंचेगा. बुधवार ( 10 जून) को मौसम में बदलाव के साथ तापमान में 1 प्रतिशत की गिरावट रहेगी, जिससे न्यूनतम तापमान 41 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री पर पहुंच सकता है.

वहीं गुरुवार (11 जून) को 37 डिग्री से लेकर 25 तक रहने की संभावना है. शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहेगा और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री पर पहुंचेगा. इस दिन बारिश होने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं, जिससे लोगों को कुछ हद तक राहत मिल सकती है. वहीं शनिवार को बारिश के साथ 35 डिग्री से लेकर 28 डिग्री और रविवार को बढ़ोतरी के साथ अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री के करीब रहेगा.

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