दिल्ली: CM रेखा गुप्ता का राहुल गांधी पर हमला, कहा- 'राजनीतिक अपरिपक्वता का...'

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार (29 अक्टूबर) को बिहार चुनाव में प्रचार के दौरान कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा. वहीं उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत के दौरान राहुल गांधी ने छठ महापर्व और मां यमुना को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की, वह न केवल करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का अपमान है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं से उनकी दूरी भी दिखाता है.

रेखा गुप्ता ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, "राहुल गांधी का यह बयान राजनीतिक अपरिपक्वता का प्रतीक है. उन्होंने जिस तरह छठ पर्व पर उपहास किया है, वह करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है. यह वही नकारात्मक सोच है, जो अतीत में भी हमारे पवित्र पर्वों को नीचा दिखाने की कोशिश करती रही है."

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "दिल्ली में इस बार छठ पूजा भक्ति, स्वच्छता और लोक संस्कृति का संगम बनी. हजारों बिहार और पूर्वांचल के श्रद्धालुओं ने यमुना घाटों पर श्रद्धा और अनुशासन के साथ पूजा-अर्चना की." मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार ने घाटों की सफाई, सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता दी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो.

'आस्था राजनीति से ऊपर'

उन्होंने कहा कि पहले श्रद्धालु झाग और गंदगी में पूजा करने को मजबूर थे, लेकिन इस बार घाटों पर स्वच्छता और सौंदर्य दोनों का अद्भुत संगम देखने को मिला. यही बीजेपी की कार्यसंस्कृति है, जहां आस्था को राजनीति से ऊपर रखा जाता है.

'सस्ती लोकप्रियता के लिए कर रहे निजी हमले'

मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहे गए शब्दों की भी कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री पर अपशब्द कहना उनके राजनीतिक दिवालियापन को दर्शाता है. बिहार की जनता यह भलीभांति समझती है कि कांग्रेस के पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है, इसलिए वे केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए निजी आरोपों का सहारा ले रहे हैं."

राहुल गांधी को मांगनी चाहिए माफी- रेखा गुप्ता

रेखा गुप्ता ने कहा कि छठ पर्व लोक आस्था, स्वच्छता और सामूहिक श्रद्धा का प्रतीक है. इस पर्व का उपहास करना न केवल श्रद्धालुओं का, बल्कि भारतीय संस्कृति का भी अपमान है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इस बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए.