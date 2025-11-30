दिल्ली में MCD उपचुनाव से पहले सियासी पारा हाई, कांग्रेस ने इन वार्डों में जताई बंपर जीत की उम्मीद
MCD By Election: दिल्ली निगम उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने घर-घर संपर्क और जनसभाओं के जरिए जनता से जुड़ाव बढ़ाया और देवेंद्र यादव का दावा है कि मतदाता अब कांग्रेस को वास्तविक विकल्प मान रहे हैं.
दिल्ली में निगम उपचुनावों से ठीक पहले राजनीतिक तापमान चरम पर है. कांग्रेस का दावा है कि पिछले एक महीने में कार्यकर्ताओं की ताबड़तोड़ मेहनत और जनता की बदलती सोच ने माहौल पूरी तरह बदल दिया है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव का कहना है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी से नाराज़ मतदाता अब कांग्रेस को ही वास्तविक विकल्प के रूप में देख रहे हैं.
बीजेपी-आप पर हमलावर बनी कांग्रेस
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पिछले एक महीने में 12 वार्डों के बूथों पर जाकर हर घर तक दस्तक दी. उन्होंने कहा कि दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण, गंदगी, दूषित पानी, सड़कों और गलियों की खराब हालत जैसी समस्याओं को जनता के सामने मजबूती से रखा गया. यादव के अनुसार इन मुद्दों ने दिल्लीवासियों का मोह बीजेपी और आम आदमी पार्टी से तोड़ दिया है, जिसके चलते 30 नवंबर को होने वाले मतदान में जनता कांग्रेस को ही मजबूत विकल्प के तौर पर देख रही है.
देवेंद्र यादव ने कहा कि निगम चुनावों के लिए बूथ स्तर की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. सभी पोलिंग एजेंट्स को चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हर पहलू की विस्तार से ट्रेनिंग दी गई है. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के एजेंट पूरी सजगता के साथ वोट चोरी की हर कोशिश को विफल करेंगे. अगर बीजेपी या आप किसी तरह की गड़बड़ी करने का प्रयास करती है तो उससे निपटने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
बदलाव की लहर का दावा, कार्यकर्ताओं में उत्साह
यादव ने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशियों ने घर-घर संपर्क, पदयात्राएं, कोने की बैठकों और जनसभाओं के जरिए जनता से सीधा जुड़ाव बनाया है. उन्होंने कहा कि इन आयोजनों में जनता की भारी भागीदारी से उम्मीदवारों का हौसला और अधिक बढ़ा है कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 11 साल के आप शासन और 9 महीनों के बीजेपी के कार्यकाल ने लोगों को निराश किया है, साथ ही 15 साल से अधिक समय से निगम में भ्रष्टाचार की स्थिति ने जनता को पूरी तरह हताश कर दिया है—ऐसे में बदलाव की लहर साफ दिख रही है.
देवेंद्र यादव का कहना है कि जनता अब कांग्रेस को एक मजबूत विकल्प के रूप में देख रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उपचुनाव की जीत या हार से मेयर नहीं बदलेगा, लेकिन जनता का मूड बदल रहा है और यह बड़ा संकेत है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अगर यह बदलाव वोट में परिवर्तित हुआ तो कांग्रेस सभी 12 वार्डों में जीत हासिल करेगी. यादव ने कहा कि जीत के बाद कांग्रेस अपने वादों पर खरा उतरते हुए सफाई, सौंदर्यीकरण, नालों एवं गलियों के विकास जैसे कार्यों को प्राथमिकता देगी.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL