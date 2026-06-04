हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRमालवीय नगर अग्निकांड: घटना के 26 घंटे बाद पहुंचीं सीएम रेखा गुप्ता, कई नेता अब भी 'गायब'

मालवीय नगर अग्निकांड: घटना के 26 घंटे बाद पहुंचीं सीएम रेखा गुप्ता, कई नेता अब भी 'गायब'

Malviya Nagar Fire:दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हो गई. इसपर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रहीं हैं, लेकिन कई बड़े नेताओ ने दौरा नहीं किया है.

By : महिमा पांडेय | Updated at : 04 Jun 2026 12:34 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • गृह मंत्री सूद, भाजपा सांसदों समेत कुछ नेताओं ने दौरा किया.

दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे ने राजधानी को हिलाकर रख दिया है. इस हादसे पर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रहीं हैं. कई बड़े नेताओं ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया और कुछ ने तो घटनास्थल पर जाकर स्थिति का जायजा लिया. हालांकि, कुछ नेता ऐसे भी रहें जो अब तक घटनास्थल पर नहीं पहुंचे हैं, जिसपर अब सवाल उठने लगे हैं.

किसी भी बड़े हादसे के बाद मुख्यमंत्री या मंत्री या विधायक या किसी भी नेता और अफसर को घटनास्थल का दौरा करते या पीड़ितों से मुलाकात करते देखा जाता है. हालांकि, यह कोई नियम नहीं है, लेकिन ये जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी और घटना को लेकर उनकी गंभीरता को दिखाता है. 

'...तो ऐसे ही जानें जाती रहेंगी', मालवीय नगर अग्निकांड पर कांग्रेस का बड़ा दावा, सरकार को दी यह सलाह

घटना के 26 घंटे बाद पीड़ितों से सीएम रेखा ने की मुलाकात

हालांकि, मालवीय नगर में हुए हादसे के 26 घंटे बाद अस्पताल में पीड़ितों से आज सीएम रेखा गुप्ता ने मुलाकात की. इससे पहले रेखा गुप्ता के बुधवार को घटनास्थल पर ने पहुंचने के मुद्दे पर कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने कहा था कि इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का घटना स्थल पर नहीं पहुंचना बेहद असंवेदनशील रवैया दर्शाता है. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा ने भी अभी तक घटनास्थल का दौरा नहीं किया है.

नहीं पहुचा AAP का कोई नेता

इसके अलावा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार्लेना, सौरभ भारद्वाज भी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे. या यूं कहें कि अभी तक किसी भी AAP नेता के दौरे की खबर सामने नहीं आई है. हालांकि, AAP नेता सौरभ भारद्वाज और पूर्व विधायक सोमनाथ भारती सहित कई नेताओं ने दुख व्यक्त जरूर किया है.

दिल्ली के मेयर ने भी नहीं किया दौरा

वहीं, दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने मालवीय नगर के जिस होटल में आग लगी थी उसके खिलाफ सख्त एक्शन के आदेश तो दिए हैं, लेकिन उनके द्वारा घटनास्थल के दौरे की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है. दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू की भी घटनास्थलल के दौरे की खबर अभी तक सामने नहीं आई है.

किन नेताओं ने किया दौरा?

हालांकि, कुछ नेताओं ने दौरा किया. सबसे पहले दिल्ली सरकार के गृह मंत्री आशीष सूद ने बुधवार को मालवीय नगर में भीषण आग से प्रभावित इलाके का दौरा किया और पीड़ित लोगों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने कहा, "मैंने घटनास्थल का दौरा किया, अधिकारियों से बातचीत की और स्थिति का स्वयं जायजा लिया। यहां जो कुछ हुआ है, उसकी गंभीरता बेहद चिंताजनक है। मैं सभी को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस मामले को किसी भी तरह से हल्के में नहीं लिया जाएगा."

मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय ने घटनास्थल का दौरा तो नहीं, लेकिन बुधवार रात AIIMS ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर हादसे में घायल हुए बहादुर पुलिसकर्मियों से मुलाकात की. इस दौरान केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह भी साथ रहे. इसके अलावा बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लेने की खबरें सामने आईं हैं. उन्होंने मीडिया से बातचीत में इसे 'बहुत दर्दनाक हादसा' बताया.

देवेंद्र यादव और सत्या शर्मा ने किया घटनास्थल का दौरा

वहीं, इस हादसे के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेताओं के साथ मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने हादसे के लिए सरकार, नगर निगम, फायर विभाग तथा अन्य संबंधित एजेंसियों की कथित मिलीभगत को जिम्मेदार ठहराया. इसके अलावा MCD की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने MCD कमिश्नर के साथ मालवीय नगर में आग लगने वाली जगह का दौरा किया.

और पढ़ें

About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
Read More
Published at : 04 Jun 2026 12:29 PM (IST)
Tags :
Malviya Nagar AAP Fire Incident DELHI NEWS REKHA GUPTA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
मालवीय नगर अग्निकांड: घटना के 26 घंटे बाद पहुंची सीएम रेखा गुप्ता, कई नेता अब भी 'गायब'
मालवीय नगर अग्निकांड: घटना के 26 घंटे बाद पहुंची सीएम रेखा गुप्ता, कई नेता अब भी 'गायब'
दिल्ली NCR
Delhi Malviya Nagar Fire LIVE: दिल्ली के होटल में कैसे लगी आग? सामने आई बड़ी जानकारी, गैस सिलेंडर ब्लास्ट का दावा गलत!
LIVE: दिल्ली के होटल में कैसे लगी आग? सामने आई बड़ी जानकारी, गैस सिलेंडर ब्लास्ट का दावा गलत!
दिल्ली NCR
Delhi Hotel Fire: 'मालवीय नगर अग्निकांड AAP की गलती', BJP सांसद ने कांग्रेस पर भी लगाए आरोप
'मालवीय नगर अग्निकांड AAP की गलती', BJP सांसद ने कांग्रेस पर भी लगाए आरोप
दिल्ली NCR
मालवीय नगर अग्निकांड: फरार हो गया था होटल मालिक लवकेश बजाज, घर भी नहीं गया, सड़क पर घूमता रहा
मालवीय नगर अग्निकांड: फरार हो गया था होटल मालिक लवकेश बजाज, घर भी नहीं गया, सड़क पर घूमता रहा
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Malviya Nagar Fire:होटल नहीं, 'गैस चेंबर' में तड़पकर मरे 21 लोग!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News | Janhit: मालवीय नगर का खौफनाक सच!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Delhi News: ऑनलाइन बुकिंग चालू, पर सिस्टम 'अंधा'!
Malviya Nagar Fire | Bharat Ki Baat: खिड़कियां सील, बंद इमरजेंसी एग्जिट! रूह कंपा देने वाली दास्तां!
Malviya Nagar Fire | Fire Incident | Sandeep Chaudhary:मालवीय नगर अग्निकांड पर सबसे तीखा प्रहार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मोदी सरकार ने तेल संकट के बीच लिया बड़ा फैसला, जारी किया 10 हजार करोड़ का फंड
मोदी सरकार ने तेल संकट के बीच लिया बड़ा फैसला, जारी किया 10 हजार करोड़ का फंड
दिल्ली NCR
मालवीय नगर अग्निकांड: फरार हो गया था होटल मालिक लवकेश बजाज, घर भी नहीं गया, सड़क पर घूमता रहा
मालवीय नगर अग्निकांड: फरार हो गया था होटल मालिक लवकेश बजाज, घर भी नहीं गया, सड़क पर घूमता रहा
विश्व
उधर टैरिफ लगाने की बात इधर भारत संग ट्रेड को बेताब ट्रंप, US राजदूत बोले- 99 प्रतिशत डील पक्की, मैं कल ही...
उधर टैरिफ लगाने की बात इधर भारत संग ट्रेड को बेताब ट्रंप, US राजदूत बोले- 99 प्रतिशत डील पक्की, मैं कल ही...
स्पोर्ट्स
9 या 10 नहीं एक हफ्ते में इतने करोड़ खर्च कर देते हैं ललित मोदी, बताया कहां से होती है कमाई
9 या 10 नहीं एक हफ्ते में इतने करोड़ खर्च कर देते हैं ललित मोदी, बताया कहां से होती है कमाई
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office: 350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए राम चरण की फिल्म को कितना कमाना होगा?
350 करोड़ के बजट में बनी है 'पेद्दी', जानें- सेफ जोन में आने के लिए फिल्म को कितना कमाना होगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली आग हादसे के बाद CM योगी आदित्यनाथ की सख्ती, अधिकारियों को दिए अहम निर्देश
दिल्ली आग हादसे के बाद CM योगी आदित्यनाथ की सख्ती, अधिकारियों को दिए अहम निर्देश
विश्व
UNSC से पाकिस्तान की छुट्टी! पहली बार UN सुरक्षा परिषद का मेंबर बना ये देश, बढ़ेगा कद
UNSC से पाकिस्तान की छुट्टी! पहली बार UN सुरक्षा परिषद का मेंबर बना ये देश, बढ़ेगा कद
जनरल नॉलेज
Delhi Malviya Nagar Fire: क्या है बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी? जिस पर चल रहा था मालवीय नगर वाला रेस्टोरेंट, यहीं हुआ था अग्निकांड
क्या है बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी? जिस पर चल रहा था मालवीय नगर वाला रेस्टोरेंट, यहीं हुआ था अग्निकांड
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
Embed widget