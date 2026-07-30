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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में बारिश होगी या उमस करेगी परेशान? IMD का आया अपडेट

दिल्ली में बारिश होगी या उमस करेगी परेशान? IMD का आया अपडेट

Delhi Weather News: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 30 जुलाई से 12 अगस्त 2026 तक का विस्तारित मौसम पूर्वानुमान जारी किया है. सप्ताह की शुरुआत में बारिश की गतिविधियां सीमित रह सकती हैं.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 30 Jul 2026 11:14 PM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से कभी तेज बारिश तो कभी उमस भरा मौसम देखने को मिल रहा है. ऐसे में दिल्ली के लोगों के मन में अब सवाल है कि आखिर आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा? इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 30 जुलाई से 12 अगस्त 2026 तक का विस्तारित मौसम पूर्वानुमान जारी किया है. 

रिपोर्ट के मुताबिक अगले दो हफ्तों में दिल्ली समेत उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम का मिजाज बदलता रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में बारिश की गतिविधियां सीमित रह सकती हैं, लेकिन बाद के दिनों में इनमें बढ़ोतरी होने की संभावना है. हालांकि दिल्ली के लिए इस रिपोर्ट में किसी तरह का अलग भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है. 

दिल्ली में कब बढ़ेगी बारिश की गतिविधियां?

IMD के अनुसार 30 जुलाई से 5 अगस्त के बीच मानसून ट्रफ सामान्य स्थिति से दक्षिण में बनी रहेगी और सप्ताह के दूसरे हिस्से में धीरे-धीरे उत्तर की ओर खिसकेगी. इसी दौरान उत्तर-पश्चिम भारत पर एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) का असर भी रहेगा. इन दोनों मौसम प्रणालियों के प्रभाव से दिल्ली और आसपास के इलाकों में सप्ताह के दूसरे हिस्से में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की भी संभावना है. 

बारिश होगी, लेकिन उमस से पूरी राहत नहीं

बारिश के बावजूद दिल्लीवासियों को उमस से पूरी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. IMD के मुताबिक उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रह सकता है. ऐसे में जब बारिश नहीं होगी, तब हवा में नमी अधिक रहने के कारण उमस महसूस होगी. राहत की बात यह है कि अगले दो हफ्तों में दिल्ली समेत देश के किसी भी हिस्से में हीटवेव या गर्म रात (Warm Night) की संभावना नहीं है और न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना रहेगा. 

IMD के विस्तारित पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अगले दो हफ्तों के दौरान बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी, लेकिन दिल्ली के लिए फिलहाल किसी बड़े या व्यापक भारी बारिश के अलर्ट का जिक्र नहीं किया गया है.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 30 Jul 2026 11:13 PM (IST)
Tags :
Weather Today Aaj Ka Mausam Rainfall DELHI NEWS Monsoon 2026
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