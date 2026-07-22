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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRExclusive: दिल्ली प्रोटेस्ट पर CJP से निकाले गए विजेता दहिया का बड़ा बयान, 'बलि का बकरा बनाया गया...'

Exclusive: दिल्ली प्रोटेस्ट पर CJP से निकाले गए विजेता दहिया का बड़ा बयान, 'बलि का बकरा बनाया गया...'

Vijeta Dahiya Exclusive: संसद मार्च में बर्गर विवाद के बीच विजेता दहिया को ट्रोल किया गया था, जिसके बाद उन्हें CJP से अलग कर दिया गया. अब विजेता का कहना है कि आंदोलन को बचाने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाया गया.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 22 Jul 2026 01:45 PM (IST)
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Ex CJP Spokesperson Vijeta Dahiya Exclusive: जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक के अनशन और कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े विजेता दहिया लगातार चर्चाओं में रहे. हालांकि, सीजेपी की संसद मार्च के बीच वायरल एक वीडियो और उससे छिड़े विवाद के बाद CJP ने उन्हें निष्कासित कर दिया. अब विजेता दहिया ने एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बात कर सीजेपी के प्रोटेस्ट, मोटिव और पार्टी से अपने सस्पेंशन के बारे में विस्तार से बात की. इस दौरान विजेता दहिया ने यह भी माना कि शायद आंदोलन को बचाने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी ने उन्हें हटाया हो. 

विजेता दहिया का कहना है कि वह सीजेपी के आंदोलन के लिए 50 दिनों से दिन-रात तैयारी कर रहे थे. इस कॉज़ के लिए वह पूरी तरह समर्पित थे. 20 जुलाई को हुए संसद मार्च के दो दिन पहले से वह आंदोलन के काम में इस कदर शामिल थे कि सोए भी नहीं थे. ऐसे में मार्च के दौरान वह बहुत थक चुके थे, भूखे थे, कुछ खाना चाहते थे. इसमें उन्हें कुछ गलत नहीं लगा.

यह भी पढ़ें: दिल्ली प्रोटेस्ट के 25वें दिन जंतर-मंतर पर क्या है हाल? भारी संख्या में छात्रों का प्रदर्शन जारी, और बच्चे पहुंचे

एबीपी न्यूज की एंकर रोमाना ईसार खान ने जब विजेता से सवाल किया का आंदोलनकर्मियों से उम्मीद की जाती है कि वो संवेदनशील नजर आएं लेकिन प्रदर्शन के दौरान जब छात्र लाठी खा रहे थे, तब उनका बर्गर खाते हुए वीडियो वायरल हुआ. विजेता संवेदनहीनता की पराकाष्ठा कैसे बन गए? जवाब में विजेता ने कहा, "यह संवेदनहीनता नहीं, प्रोपागेंडा की पराकाष्ठा है. जितने भी प्रदर्शनकारी थे वो ये जानते हैं कि मैं लगातार दो रातों से प्रोटेस्ट साइट पर पहरा दे रहा था. एक मिनट के लिए भी मैं बैठा नहीं था. सिर्फ इसलिए कि पुलिस कभी भी क्रैकडाउन कर सकती थी."

विजेता दहिया ने बताया, "उसी रात हमने देखा कि वहां पर पत्थरों से लदे ट्रक खड़े हुए हैं. हमने इसको लेकर पुलिस से बात की. फिर सुबह हुई तो भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, आंदोलन शुरू करने में थोड़ा डिले हुआ. प्रदर्शनकारी, पुलिस, मीडिया, सब वहां पर थे. मैं और एक वॉलंटियर वहीं रुक गए थे कि कहीं पुलिस जंतर-मंतर की प्रोटेस्ट साइट खाली न करा दे."

'मुझे में मार्च में हिस्सा लेने का जोश था'- विजेता दहिया

विजेता दहिया का कहना है, "मेरे अंदर भी जोश था कि मार्च में हिस्सा लूं. अनशन पर बैठे सौरभ और शीतल के साथ मैंने मार्च में हिस्सा लिया. आगे बैरिकेड्स लगे थे, पुलिस लोगों को हटा रही थी. मैं केरल हाउस के पास आया तो वहां पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हुए थे. आंखों में जलन हो रही थी. पूरे एरिया में इंटरनेट बंद था. इसलिए मुझे पता नहीं था कि कनॉट प्लेस पर क्या चल रहा है."

एक्स सीजेपी प्रवक्ता ने कहा, "कुछ समय बाद मैंने सोचा कि प्रदर्शनकारी अब जंतर-मंतर पर वापस आने लगेंगे. मेरी वहां बहुत जरूरत होगी. स्टेज पर जाना होगा, क्राउड मैनेजमेंट करना होगा, लोगों का मनोबल बढ़ाना होाग. हालत यह हो रखी थी कि 48 घंटे से सोया नहीं था. इसलिए सोचा जल्दी से घर जाकर, फ्रेश होकर कुछ खा लेता हूं फिर वापस आ जाऊंगा. मैंने जो किया सब कुछ आंदोलन के लिए किया."

पुलिस की बर्बरता की जिम्मेदारी CJP पर डालना गलत- विजेता दहिया

विजेता का कहना है कि संसद मार्च में पुलिस ने लाठीचार्ज कर के जो बर्बरता की, उसकी जिम्मेदारी अगर आप कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व पर डाल देते हैं तो यह गलत है. यह निंदनीय है. 

क्या CJP ने विजेता को बनाया बलि का बकरा?

यह सवाल पूछे जाने पर कि सीजेपी के नेतृत्व विजेता की बात क्यों नहीं समझ पाई? क्या पार्टी ने उन्हें बलि का बकरा बना दिया? जवाब में विजेता ने कहा कि आप यह बात कह सकते हैं कि आंदोलन को बचाने के लिए मुझे बलि का बकरा बनाया गया. लेकिन कोई बात नहीं अगर आंदोलन की भलाई के लिए ऐसा करना पड़ा. एक प्रवक्ता का पद ही था, आंदोलन के लिए मुझे किसी भी पद से हटना पड़े तो हट जाऊंगा. आंदोलन ज्यादा जरूरी है. 

क्या विजेता को पार्टी के फैसले से दुख हुआ?

जवाब में विजेता ने कहा, "दुख तो हुआ क्योंकि मेरी सोच है मनुवादियों के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए. कोई भी आपके साथ हो या न हो, आपको सही रास्ते पर चलना है. अगर आंदोलन के लिए पार्टी ने कोई फैसला लिया है तो मैं मानूंगा."

क्या सीजेपी में वापस जाना चाहते हैं विजेता?

विजेता दहिया ने कहा कि वह सीजेपी का ही हिस्सा हैं. प्रवक्ता पद पर नहीं हैं, कोई बात नहीं लेकिन यह जन आंदोलन है. मैं सीजेपी का ही सदस्य हूं. जब उनसे पूछा गया कि आपने पार्टी से इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया तो विजेता ने कहा कि इस्तीफा इलेक्टेड लोग नहीं दे पा रहे, उनसे सवाल नहीं किया जा रहा. मैं चुना गया नेता भी नहीं हूं और मेरे इस्तीफे की बात हो रही है.

यह भी पढ़ें: 'हम UAPA और NSA के लिए तैयार', CJP के आशुतोष रांका का ऐलान- किसी प्रोटेस्टर के खिलाफ नहीं होने देंगे FIR

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 22 Jul 2026 01:15 PM (IST)
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