दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच तिरंगा दिवस पर कुमार विश्वास ने एक पोस्ट किया है. उनके इस पोस्ट से संकेत मिल रहे हैं कि वह इसके जरिए प्रदर्शनकारियों, छात्रों,पुलिस और सुरक्षाकर्मियों को संदेश दिया है.

विश्वास ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि इस देश के नवनिर्माण में हम में से हर एक, 140 करोड़ के हिन्दुस्तान का एक-एक हिस्सा है. देश की सीमाओं के बाहर हमारी पहचान का सर्वाधिक सशक्त प्रतीक यह तिरंगा ही होता है, इसलिए इस तिरंगे के मान की रक्षा, केवल सैनिकों या सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है.

उन्होंने लिखा कि आइए, हम सब अपने-अपने दायित्वों को पूरी ईमानदारी, निष्ठा, अनुशासन और परिश्रम के साथ निभाएं, ताकि विश्व-पटल पर हमारा यह अविचल राष्ट्रध्वज गर्वित होकर लहराता रहे. होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो…