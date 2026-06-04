'वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी', मालवीय नगर हादसे में तर्जनी को याद कर भावुक हुईं दोस्त मान्या

मालवीय नगर के हौज रानी इलाका स्थित एक होटली में लगी भीषण आग में जान गंवाने वाले विवेक अग्रवाल के सात लोगों की भी मौत हो गई है. इस बीच गुरुग्राम के जिस अग्रवाल परिवार के 8 लोगों को लापरवाह सिस्टम ने निगल लिया है. उनकी 8 लोगों में से एक अग्रवाल परिवार की बहू तर्जनी अग्रवाल की दोस्त और अभिनेत्री मान्या अग्रवाल ने एबीपी न्यूज़ से Exclusive बातचीत की.

मान्या ने बताया कि जब से उन्होंने टीवी पर तर्जनी और उसके परिवार की खबर सुनी है तब से ही वो सदमे में हैं. डेढ़ साल से दोनों सहेलियां मिलने का प्लान बना रही थी लेकिन व्यस्तता के कारण मिल नहीं पा रही थी ऐसे में अब तर्जनी के जाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे बेहद अपना करीबी चला गया है.

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अभिनेत्री मान्या अग्रवाल ने तर्जनी को लेकर क्या कहा?

मान्या के मुताबिक तर्जनी अग्रवाल बेहद ही अच्छे स्वभाव की थी मिलनसार थी और लोगों की मदद करने में हमेशा आगे रहती थी. कोरोना महामारी में जब सब घरों में कैद थे तब तर्जनी अपने एनजीओ के सहारे लोगो के घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर पहुंचा रही थी.

मान्या के मुताबिक तर्जनी अपने परिवार से बेहद प्रेम करती थी और हमेशा उनकी देखभाल अच्छे तरीके से करती थी. वो जितनी अच्छी दोस्त थी उतनी ही अच्छी बहू, पत्नी और मां थी. मान्या ने बताया कि कोविड के दौरान तर्जनी होम ऑफ होप फाउंडेशन नाम के एनजीओ के साथ काम करती थी और जिन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर चाहिए होता था. वो पहुंचती थी.

इसकी पुष्टि तर्जनी ने जिन लोगों की मदद की उनके तर्जनी को भेजे गए ईमेल कर रहे है, लेकिन जिस महिला ने कई लोगों की सांसो की रक्षा की उसी महिला की सांसे उसके पति सास और दो बेटियों सहित सिस्टम ने छीन ली.

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