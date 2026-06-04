Delhi Hotel Fire: 'मालवीय नगर अग्निकांड AAP की गलती', BJP सांसद ने कांग्रेस पर भी लगाए आरोप

दिल्ली के मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के हौज रानी इलाके में अवैध रूप से संचालित एक होटल में लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और सांसद हर्ष मल्होत्रा ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए इसे प्रशासनिक लापरवाही और वर्षों से चली आ रही भ्रष्ट व्यवस्था का परिणाम बताया है. बीजेपी ने इस मामले में आम आदमी पार्टी और पूर्ववर्ती सरकारों को कठघरे में खड़ा किया है.

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने हौज रानी में हुए दर्दनाक अग्निकांड पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई. उन्होंने कहा कि यह हादसा बेहद दुखद है और इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है ताकि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके.

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6 कमरों का लाइसेंस, पूरी बिल्डिंग में चल रहा था होटल

हर्ष मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि वर्ष 2024 में आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान केवल छह कमरों के ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट लाइसेंस के आधार पर पूरी बिल्डिंग में अवैध होटल संचालित किया जा रहा था. उन्होंने दावा किया कि होटल को भारी बिजली लोड का मीटर भी उपलब्ध करा दिया गया, जबकि फायर एनओसी की उचित जांच तक नहीं की गई.

27 साल के भ्रष्टाचार को बताया होटल अव्यवस्था की जड़

बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली में होटल कारोबार में फैली अव्यवस्था कोई नई बात नहीं है. उनके अनुसार, 1998 से 2024 के बीच कांग्रेस और केजरीवाल सरकारों की कथित मिलीभगत से बड़ी संख्या में ऐसे होटल खुले, जिन्हें अधूरे या संदिग्ध लाइसेंस के आधार पर संचालन की अनुमति मिली. उन्होंने कहा कि राजधानी में होटल सेक्टर की मौजूदा अराजक स्थिति के पीछे 27 वर्षों का भ्रष्टाचार जिम्मेदार है.

सौरभ भारद्वाज पर बीजेपी का सीधा हमला

दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक सौरभ भारद्वाज की प्रतिक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं. पार्टी का कहना है कि जिस होटल में हादसा हुआ, उसे मई 2024 में पर्यटन विभाग द्वारा लाइसेंस दिया गया था और उस समय सौरभ भारद्वाज मंत्री थे. बीजेपी ने पूछा कि यदि लाइसेंस जारी किया गया था तो फिर सुरक्षा मानकों की अनदेखी कैसे हुई और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा.

पूरी दिल्ली में होटलों की जांच के आदेश

हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद और स्थानीय विधायक सतीश उपाध्याय ने घटना स्थल का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सौंपी. इसके बाद मुख्यमंत्री ने केवल हौज रानी ही नहीं, बल्कि पूरी दिल्ली में होटल, मोटल और अन्य व्यावसायिक आवासीय प्रतिष्ठानों की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं.

मानकों में कमी मिली तो तत्काल होगी कार्रवाई

बीजेपी अध्यक्ष के अनुसार, जांच के दौरान यदि किसी होटल या मोटल में सुरक्षा मानकों की अनदेखी या लाइसेंस संबंधी कोई कमी पाई जाती है तो उसकी बिजली आपूर्ति तत्काल काटकर उसे बंद कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि जांच अभियान जल्द शुरू होगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.

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