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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather Today: दिल्ली में आज भी खूब बरसेंगे बादल, जान लें क्या कहता है मौसम विभाग

Delhi Weather Today: दिल्ली में आज भी खूब बरसेंगे बादल, जान लें क्या कहता है मौसम विभाग

Delhi Weather Today: IMD ने अनुसार, सोमवार (10 अगस्त) को शहर का न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.6 डिग्री अधिक था. वहीं, अधिकतम तापमान करीब 35.4 डिग्री रहा,

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 11 Aug 2026 10:14 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में सोमवार (10 अगस्त) को झमाझम बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया. लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली. हालांकि, बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव के कारण यातायात प्रभावित हुआ. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया था. आज भी विभाग ने शहर में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान लगाया है. विभाग का अनुमान है कि अगले 7 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा.

IMD ने अनुसार, सोमवार (10 अगस्त) को शहर का न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.6 डिग्री अधिक था. वहीं, अधिकतम तापमान करीब 35.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक था. सोमवार  को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम सहित कई इलाकों में दोपहर के समय में गरज-चमक के साथ जमकर बारिश हुई. 

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आज भी बरसेंगे बादल

IMD के अनुसार, आज मंगलवार (11 अगस्त) को आसमान में आमतौर पर बादल छाये रहेंगे. सुबह से दोपहर के बीच शहर के कुछ इलाकों में हल्की तो कुछ जगहों  पर मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा शाम से रात के शाम में बारिश का एक और दौर आने की संभावना है. आज अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. दिन के दौरान शहर में दक्षिण-पूर्वी हवाएं 15-20 किमी/घंटा की गति से चलेंगी.

पिछले 24 घंटे में चलीं तेज हवाएं

पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ. पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 25-28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34-35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. दिल्ली में दक्षिण-पूर्वी हवाएं 15-20 किमी/घंटा की गति से चलीं, जबकि दिन के समय में पालम में हवा की गति 33 किमी/घंटा तक पहुंच गई.  इस दौरान नमी का अधिकतम स्तर 100 प्रतिशत और न्यूनतम स्तर 64 प्रतिशत रहा.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 11 Aug 2026 06:48 AM (IST)
Tags :
Weather Today Aaj Ka Mausam IMD RAIN DELHI NEWS DELHI WEATHER
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