BRICS के बीच रील बनाना पड़ा महंगा, हथियारों का किया प्रदर्शन, अब सस्पेंड

ब्रिक्स समिट के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस के कर्मी द्वारा रील बनाने के मामले में सख्त एक्शन लिया गया है. पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद कॉन्सटेबल को निलंबित कर दिया गया है.

दिल्ली के नॉर्थ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में तैनात कांस्टेबल दीपक ने अत्याधुनिक हथियारों के साथ कई वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए थे. वीडियो वायरल होने के बाद संवेदनशील लोकेशन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठे.

दिल्ली पुलिस ने कांस्टेबल को सस्पेंड कर उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है.

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इन वीडियोज में देखा जा सकता है कि लुटियन्स दिल्ली में तैनात रहे जवान ने हाईराइज बिल्डिंग्स से वीडियो बनाए. इसमें वह हथियारों का प्रदर्शन करते हुए देखा गया. ब्रिक्स की बैठक के लिए राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 15,000 कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियों को तैनात किया गया था.

200 कंपनियां थीं तैनात

MHA ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज़ (CAPF) की लगभग 200 कंपनियां भी दिल्ली पुलिस को दी थीं. इन्हें कानून-व्यवस्था बनाए रखने और दूसरे ऑपरेशनल कामों के लिए तैनात किया गया था.

दिल्ली पुलिस ने समिट से जुड़ी सभी बैठकों और कार्यक्रमों को मैनेज करने के लिए गृह मंत्रालय (MHA) और विदेश मंत्रालय (MEA) से लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और दूसरी संबंधित एजेंसियों के साथ बड़े पैमाने पर तालमेल बिठाया गया था.

बता दें 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था. ब्रिक्स में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं. ब्रिक्स के साझेदार देशों में बेलारूस, क्यूबा, बोलीविया, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम के नाम शामिल हैं.