दिल्ली: बीजेपी MLA करनैल सिंह ने KFC, डोमिनोज और mcdonalds को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग

हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: बीजेपी MLA करनैल सिंह ने KFC, डोमिनोज और mcdonalds को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग

Navratri 2025: बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने नवरात्रि के 9 दिनों की अवधि में 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मांसाहारी भोजन (Non Veg Dishes) परोसना पूरी तरह से बंद करने की अपील की.

By : शिवांक मिश्रा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 20 Sep 2025 04:16 PM (IST)

देश की राजधानी दिल्ली में नवरात्रि को लेकर तैयारियां की जा रही हैं. इस बीच नवरात्र के दौरान नॉनवेज न परोसने की मांग भी उठी है. बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने नवरात्र के दौरान डोमिनोज, mcdonalds और KFC के क्षेत्रीय अधिकारियों को नॉनवेज ना परोसने के लिए पत्र लिखा है. करनैल सिंह शकूरबस्ती विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक हैं.

इस साल शारदीय नवरात्र की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है. नवरात्रि और दुर्गापूजा का पर्व हिंदुओं के लिए खास महत्व रखता है. ऐसे में नवरात्रि पर पवित्रता और आस्था का जिक्र करते हुए बीजेपी विधायक ने चिट्ठी लिखकर मांसाहारी भोजन को बंद रखने की अपील की है.

बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने पत्र में क्या लिखा?

शकूरबस्ती से बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने केएफसी समेत अन्य स्टोर के अधिकारियों को लिखी चिट्ठी में कहा, ''आने वाले दिनों में नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने जा रहा है. यह पर्व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की ज्यादातर जनसंख्या के लिए बेहद महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था से जुड़ा हुआ है.''
मांसाहारी भोजन न परोसने की अपील

BJP विधायक ने निवेदन करते हुए आगे लिखा, ''नवरात्रि के 9 दिनों की अवधि में 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आपके सभी प्रतिष्ठानों पर मांसाहारी व्यंजन (Non Veg Dishes) परोसना पूरी तरह से बंद किया जाए. यह कदम धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए सामाजिक सद्भावन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है. 

'उम्मीद है आप हमारी आस्था और भावनाओं का सम्मान करेंगे'

करनैल सिंह ने उम्मीद जताते हुए आगे ये भी लिखा, ''आशा है कि आप इस आग्रह पर संवेदनशीलता दिखाते हुए सकारात्मक निर्णय लेंगे और हमारी आस्था, धार्मिक परंपराओं और भावनाओं का सम्मान करेंगे.'' बता दें कि नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है. हिंदुओं के लिए शारदीय नवरात्र में हर दिन का खास महत्व होता है. 2 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व देशभर में मनाया जाएगा.

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
Read
Published at : 20 Sep 2025 04:16 PM (IST)
Delhi News Karnail Singh BJP
पर्सनल कार्नर

