दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने दिल्ली में लगाए गए सबसे महंगे टोल टैक्स UER-2 मुंडका के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है. उन्होंने इसे दिल्ली और NCR के रहवासियों के हितों के खिलाफ बताते हुए कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है.

दिल्ली देहात के साथ नाइंसाफी - लाकड़ा

अक्षय लाकड़ा ने कहा कि यह टोल टैक्स दिल्लीवासियों के साथ सीधा अन्याय है. उनका कहना है कि पहली बार राजधानी में इतना महंगा टोल लगाया गया है जो ग्रामीण और शहरी—दोनों इलाकों के निवासियों पर बोझ डाल रहा है. लाकड़ा ने स्पष्ट किया कि इस नाइंसाफी के खिलाफ कांग्रेस मजबूती से लड़ाई लड़ेगी.

बीजेपी पर लगाया धोखे का आरोप, रोजाना वसूले जा रहे 235 रुपये

युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली देहात और NCR के लोगों के साथ भाजपा ने धोखा किया है. उन्होंने बताया कि इस संघर्ष में दिल्ली देहात के रहवासी भी हाई कोर्ट में न्याय की मांग करेंगे.

लाकड़ा ने कहा जिन दिल्लीवासियों की ज़मीन लेकर यह सड़क बनाई गई, अब उन्हीं से रोजाना 235 रुपये वसूले जा रहे हैं. जबकि कानूनी प्रावधान के अनुसार 20 किलोमीटर की दूरी तक कोई टोल टैक्स नहीं लिया जा सकता, लेकिन दिल्लीवासियों को इस राहत से वंचित रखा गया है.

कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद

याचिका दायर करने के बाद लाकड़ा ने भरोसा जताया कि कोर्ट से न्याय अवश्य मिलेगा. उन्होंने कहा कि दिल्ली और NCR के लोगों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता और कांग्रेस इस लड़ाई को पूरी ताक़त से आगे बढ़ाएगी.

