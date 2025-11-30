कमला पसंद मालिक की बहू के आत्महत्या के मामले में नया मोड़, सास, पति पर लगे गंभीर आरोप

दिल्ली के वसंत विहार स्थित अपने आवास पर हाल में कथित तौर पर आत्महत्या करने वाली दीप्ति चौरसिया (कमला पसंद पान मसाला के दिग्गज कारोबारी की बहू) की मां ने दामाद और उसके परिवार पर उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के गंभीर आरोप लगाए हैं. दीप्ति की मां ने मामले की हर पहलू से और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने की मांग की है. पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी.

महिला की शिकायत के आधार पर, दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कमला पसंद पान मसाला के मालिक कमल किशोर चौरसिया की बहू दीप्ति (38) के पति और सास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.

पुलिस के अनुसार, दीप्ति मंगलवार दोपहर वसंत विहार स्थित अपने घर के एक कमरे में फंदे से लटकी पायी गई थीं. दीप्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.

अपनी शिकायत में, दीप्ति की मां ने दामाद और उसके परिवार पर लंबे समय से शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया है.

पुलिस ने शिकायतकर्ता के हवाले से बताया कि दीप्ति की शादी दो दिसंबर 2010 को हुई थी और शादी के कुछ ही महीनों बाद कथित रूप से उसे तंग किया जाने लगा.

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि दीप्ति की सास ने उसे गलत तरीके से पेश किया, समाज में उसका अपमान किया और परिवार के समारोहों में उसे शामिल नहीं किया.

लौटने के बाद दोनों के बीच झगड़ा हुआ

उन्होंने दावा किया कि दीप्ति की मौत से कुछ दिन पहले उनके दामाद विदेश गए थे और उनके लौटने के बाद दोनों के बीच झगड़ा हुआ था.

दीप्ति ने 25 नवंबर को सुबह करीब 7.30 बजे कथित तौर पर अपनी मां से फोन पर बात की, झगड़े का ज़िक्र किया और अपने पिता के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ की.

शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसने अपनी बेटी को शांत रहने की सलाह दी थी. उसी दिन बाद में उन्होंने सुबह करीब 11:30 बजे दीप्ति को फिर फोन करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. जब उन्होंने दीप्ति की सास को फोन किया, तो उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी बाहर गई है.

शिकायतकर्ता ने बताया कि दोपहर के समय उनके परिवार को फोन करके बताया गया कि दीप्ति को अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.