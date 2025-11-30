दिल्ली: वसंत कुंज में तेज रफ्तार Mercedes का कहर, फुटपाथ पर सो रहे 3 लोगों को कुचला, एक की मौत

दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में बीती रात एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने बड़ा हादसा कर दिया. एंबियंस मॉल के ठीक सामने देर रात एक तेज रफ्तार मर्सिडीज G63 ने फुटपाथ पर सो रहे 3 लोगों को कुचल दिया. तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे. अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई है.

मृतक 23 वर्षीय रोहित है, जो चमोली का रहने वाला था. बाकी दोनों गंभीर घायलों का इलाज चल रहा है. पुलिस ने मौके से ही कार के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है. कार हिमाचल प्रदेश नंबर की बताई जा रही है. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

हादसा नेल्सन मंडेला मार्ग स्थित मॉल के सामने करीब 2:33 AM पर हुआ. तीनों युवक एंबियंस मॉल के एक रेस्टोरेंट में काम करते थे. आरोपी ड्राइवर शिवम (29), करोल बाग निवासी को पुलिस ने हिरासत में लिया. हादसे के समय ड्राइवर की पत्नी और बड़ा भाई भी कार में मौजूद थे. प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि रोड डाइवर्जन के कारण गाड़ी का संतुलन बिगड़ा था और कार पोल से टकरा गई थी.

पुलिस ने यह भी पाया है कि यह मर्सिडीज कार शिवम की खुद की नहीं थी, बल्कि एक दोस्त अभिषेक की थी. पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

कैसे हुआ हादसा

चश्मदीदों के मुताबिक, मर्सिडीज G63 कार तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी. कार चलाने वाला शख्स अचानक नियंत्रण खो बैठा और सीधे फुटपाथ पर चढ़ गया. फुटपाथ पर 3 लोग सो रहे थे, जो अचानक आई इस कार की चपेट में आ गए. टक्कर इतनी जोरदार थी कि आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके की तरफ दौड़े और पुलिस को जानकारी दी.

हादसे में घायल हुए तीनों लोगों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया था. डॉक्टर्स के अनुसार तीनों की हालत अभी भी गंभीर बनी थी. बाद में रोहित नाम के एक शख्स ने दम तोड़ दिया. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके में देर रात तेज रफ्तार से गाड़ियां चलाना आम बात है, जिससे हादसों का खतरा हमेशा बना रहता है.

ड्राइवर हिरासत में, मामला दर्ज

पुलिस ने मर्सिडीज के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है. शुरुआती जांच में पता चला है कि कार हिमाचल प्रदेश के रजिस्ट्रेशन पर है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि उस समय ड्राइवर शिवम नशे में था या नहीं. कार को जब्त कर लिया गया है और आगे की तकनीकी जांच के लिए भेजा जाएगा.

वसंत कुंज के एंबियंस मॉल के आसपास रात के समय वाहनों की रफ्तार काफी बढ़ जाती है. स्थानीय लोग कई बार इस इलाके में स्पीड चेकिंग और पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने की मांग कर चुके हैं. इस ताज़ा घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

फिलहाल पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है. CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि हादसे की सही वजह और कार की स्पीड का पता लगाया जा सके. पुलिस का कहना है कि ड्राइवर से पूछताछ जारी है.