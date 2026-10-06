ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRJNU में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर छात्र, ये हैं मांगें

JNU में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर छात्र, ये हैं मांगें

JNU छात्र संगठन ने मेस बिलों के ऑडिट की मांग भी की है. मेरिट-कम-मींस फेलोशिप की राशि बढ़ाने और इंजीनियरिंग छात्रों को भी इस योजना के दायरे में लाने की मांग की गई है.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 06 Oct 2026 06:57 AM (IST)
Preferred Sources

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में छात्रों और प्रशासन के बीच टकराव बड़ा रूप लेता नजर आ रहा है. JNUSU के पदाधिकारियों, पूर्व पदाधिकारियों (OBs) और अन्य छात्रों ने 3 अक्टूबर से कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है. छात्रों का आरोप है  कि विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगों पर बात करने की बजाय उन पर हड़ताल तोड़ने का दबाव बना रहा है और कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी उन्हें दी जा रही है.

इससे पहले 3 अक्टूबर को JNUSU ने ‘अधिकार मार्च’ निकाला. इसके बाद रात में गंगा ढाबे पर छात्र जुटे और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत की. JNUSU के मुताबिक, प्रेसिडेंट कॉमरेड अदिति, वाइस प्रेसिडेंट कॉमरेड गोपिका, जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड सुनील, JNUSU के OBs और 14 अन्य छात्र इस हड़ताल में शामिल हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
दिल्ली पुलिस के ACP विवेक भगत का प्रमोशन, दीपके बोले, 'छेड़छाड़ का इनाम?'
दिल्ली पुलिस के ACP विवेक भगत का प्रमोशन, दीपके बोले, 'छेड़छाड़ का इनाम?'
दिल्ली NCR
दिल्ली: CM रेखा गुप्ता ने कूड़े के पहाड़ के साथ क्यों ली सेल्फी? बोलीं- 'ये आखिरी...'
दिल्ली: CM रेखा गुप्ता ने कूड़े के पहाड़ के साथ क्यों ली सेल्फी? बोलीं- 'ये आखिरी...'
दिल्ली NCR
10 अक्टूबर के आंदोलन पर सौरव दास बोले, 'अगर हमें गिरफ्तार किया गया तो...'
10 अक्टूबर के आंदोलन पर सौरव दास बोले, 'अगर हमें गिरफ्तार किया गया तो...'
दिल्ली NCR
Explained: दिल्ली में सर्दियों से पहले प्रदूषण का कहर! क्या अगले 10 दिनों में और बिगड़ेगी हवा?
दिल्ली में सर्दियों से पहले प्रदूषण का कहर! क्या अगले 10 दिनों में और बिगड़ेगी हवा?

भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की मांगों में सबसे प्रमुख मांगे, CPO मैनुअल को वापस लेना, JNUSU पदाधिकारियों के रस्टिकेशन और आउट-ऑफ-बाउंड्स आदेश को रद्द करना, कैंपस के खराब इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करना और GSCASH को फिर से शुरू करना शामिल है. छात्र संगठन रिक्रूटमेंट से जुड़े कथित मामले की IQAC के जरिए स्वतंत्र जांच और रोहित एक्ट के अनुरूप EOC में सुधार की भी मांग कर रहा है.

प्रशासन पर दबाव बनाने का आरोप

छात्रों का आरोप है कि, भूख हड़ताल के बीच JNU के वाइस चांसलर ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर (CSO) को यूनियन ऑफिस भेजा. JNUSU के अनुसार, CSO ने पहले से लागू रस्टिकेशन और आउट-ऑफ-बाउंड्स आदेश का हवाला देते हुए हड़ताल को गैर-कानूनी बताया और चेतावनी दी कि आंदोलन जारी रखने पर रस्टिकेशन की अवधि बढ़ाई जा सकती है. 

छात्र नेताओं ने इसे दबाव बनाने की कोशिश बताया है.  हैरानी की बात यह है कि प्रशासन ने भूख हड़ताल पर बैठे यूनियन पदाधिकारियों का मेडिकल चेकअप कराने से भी इनकार कर दिया. 

30 सितंबर को VC ऑफिस पहुंचा था प्रतिनिधिमंडल

बता दें कि, भूख हड़ताल से पहले भी छात्र प्रशासन के सामने अपनी मांगें रख चुके थे. JNUSU का प्रतिनिधिमंडल 30 सितंबर को करीब एक दर्जन मांगों को लेकर VC ऑफिस गया था. छात्रों की मांगें सिर्फ राजनीतिक या प्रशासनिक फैसलों तक सीमित नहीं हैं. हॉस्टलों की सुविधाओं और रोजमर्रा की कैंपस जिंदगी से जुड़े कई मुद्दे भी सूची में हैं. बराक हॉस्टल में मेस और वाई-फाई की सुविधा बहाल करने की मांग की गई है. 

इसके साथ ही हॉस्टलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, लाइब्रेरी में सीटों की संख्या बढ़ाने और 24 घंटे लिफ्ट सेवा उपलब्ध कराने की भी मांग है. कावेरी, पेरियार और गोदावरी हॉस्टल की खराब लिफ्टों की मरम्मत भी छात्रों की प्राथमिकताओं में शामिल है. टेफ्लास और कैंपस की सड़कों की मरम्मत, स्टेडियम के रेनोवेशन और जेंडर-न्यूट्रल वॉशरूम की सुविधा की मांग भी उठाई गई है. हेल्थ सेंटर में सुधार का मुद्दा भी छात्रों ने प्रशासन के सामने रखा है.

फीस, फेलोशिप और प्रवेश व्यवस्था भी मुद्दे में

छात्र संगठन ने मेस बिलों के ऑडिट की मांग भी की है. मेरिट-कम-मींस फेलोशिप की राशि बढ़ाने और इंजीनियरिंग छात्रों को भी इस योजना के दायरे में लाने की मांग की गई है. इसके साथ सालाना ऑडिट की मांग भी रखी गई है. JNUSU ने सिद्धांत नॉलेज फाउंडेशन को हटाने और छात्र संघ के फंड को बहाल करने की मांग भी उठाई है. 

इसके अलावा, JNUEE (जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन) को भी बहाल करने की मांग शामिल है. GSCASH यानी जेंडर सेंसटाइजेशन कमिटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट) की बहाली भी छात्र पक्ष के प्रमुख मुद्दों में है. छात्रों का कहना है कि कैंपस में शिकायत और लैंगिक उत्पीड़न से जुड़े मामलों के लिए प्रभावी व्यवस्था जरूरी है.

JNUSU ने कहा है कि VC को संदेश भेजकर साफ कर दिया गया है कि प्रशासनिक दबाव या कार्रवाई की चेतावनी से भूख हड़ताल नहीं रुकेगी. छात्र नेताओं के मुताबिक, मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा.

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
Read More
Published at : 06 Oct 2026 06:57 AM (IST)
Tags :
JNU DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली पुलिस के ACP विवेक भगत का प्रमोशन, दीपके बोले, 'छेड़छाड़ का इनाम?'
दिल्ली पुलिस के ACP विवेक भगत का प्रमोशन, दीपके बोले, 'छेड़छाड़ का इनाम?'
दिल्ली NCR
दिल्ली: CM रेखा गुप्ता ने कूड़े के पहाड़ के साथ क्यों ली सेल्फी? बोलीं- 'ये आखिरी...'
दिल्ली: CM रेखा गुप्ता ने कूड़े के पहाड़ के साथ क्यों ली सेल्फी? बोलीं- 'ये आखिरी...'
दिल्ली NCR
10 अक्टूबर के आंदोलन पर सौरव दास बोले, 'अगर हमें गिरफ्तार किया गया तो...'
10 अक्टूबर के आंदोलन पर सौरव दास बोले, 'अगर हमें गिरफ्तार किया गया तो...'
दिल्ली NCR
Explained: दिल्ली में सर्दियों से पहले प्रदूषण का कहर! क्या अगले 10 दिनों में और बिगड़ेगी हवा?
दिल्ली में सर्दियों से पहले प्रदूषण का कहर! क्या अगले 10 दिनों में और बिगड़ेगी हवा?
Advertisement

वीडियोज

Gujarat News | Sansani: 2000 km का सफर... और 'ब्लाइंड' मर्डर !
Mumbai BEST bus depot fire: बेस्ट की कई बसों में लगी आग, मचा हड़कंप! Breaking News
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: फॉर्म-6 में बदलाव का 'आदेश' किसका था? | BJP | Congress | ABP
Gyanesh Kumar | Supreme Court on CEC: ज्ञानेश पर विपक्ष के संग्राम की 'शर्तें' लागू! | Congress
Sandeep Chaudhary: वोट चोरी पर बवाल...आयुक्तों के बाद जजों के सवाल! | EC | SIR | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गैर जाटव दलित, गैर यादव OBC…, यूपी चुनाव से पहले BJP ने चला 'तुरुप का इक्का'!
गैर जाटव दलित, गैर यादव OBC…, यूपी चुनाव से पहले BJP ने चला 'तुरुप का इक्का'!
जम्मू और कश्मीर
चुनाव आयोग को SC के नोटिस पर बोले फारूक अब्दुल्ला, 'मुझे खुशी है कि...'
चुनाव आयोग को SC के नोटिस पर बोले फारूक अब्दुल्ला, 'मुझे खुशी है कि...'
बॉलीवुड
Drishyam 3 BO Day 4: 'दृश्यम 3' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें पहले सोमवार का कलेक्शन
'दृश्यम 3' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें पहले सोमवार का कलेक्शन
स्पोर्ट्स
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, अचानक बदला कप्तान; इस दिग्गज से छिनी कमान
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, अचानक बदला कप्तान; इस दिग्गज से छिनी कमान
दिल्ली NCR
दिल्ली: CM रेखा गुप्ता ने कूड़े के पहाड़ के साथ क्यों ली सेल्फी? बोलीं- 'ये आखिरी...'
दिल्ली: CM रेखा गुप्ता ने कूड़े के पहाड़ के साथ क्यों ली सेल्फी? बोलीं- 'ये आखिरी...'
इंडिया
साथ दिखे प्रियंका गांधी और संजय सिंह, सियासी अटकलों पर AAP नेता ने दी सफाई
साथ दिखे प्रियंका गांधी और संजय सिंह, सियासी अटकलों पर AAP नेता ने दी सफाई
ट्रेंडिंग
टिर्री का 'बाहुबली' अवतार! बंद पड़े भारी-भरकम ट्रक को खींचा
टिर्री का 'बाहुबली' अवतार! बंद पड़े भारी-भरकम ट्रक को खींचा
टेक्नोलॉजी
5G और AI टेक्नोलॉजी पर Huawei-Qualcomm की बड़ी पेटेंट डील, क्या बदलेगा?
5G और AI टेक्नोलॉजी पर Huawei-Qualcomm की बड़ी पेटेंट डील, क्या बदलेगा?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget