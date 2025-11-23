हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRJNU लाइब्रेरी फेस रिकग्निशन सिस्टम पर बवाल, ABVP ने छात्रों के भविष्य पर खतरे की जताई चिंता

JNU लाइब्रेरी फेस रिकग्निशन सिस्टम पर बवाल, ABVP ने छात्रों के भविष्य पर खतरे की जताई चिंता

Delhi News: JNU की सेंट्रल लाइब्रेरी में फेस रिकग्निशन सिस्टम तोड़े जाने पर विवाद तेज हो गया है. ABVP ने वामपंथी छात्रों पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है.

By : आईएएनएस | Updated at : 23 Nov 2025 11:34 AM (IST)
Preferred Sources

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की डॉ. बीआर अंबेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी में फेस रिकग्निशन सिस्टम के तोड़े जाने के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. जेएनयू एबीवीपी के मंत्री प्रवीण ने कहा कि वामपंथी के लोग विश्वविद्यालय का माहौल खराब करना चाहते हैं, इसलिए सिस्टम को तोड़ दिया है. विश्वविद्यालय प्रशासन आरोपियों पर दंडात्मक कार्रवाई करे.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जेएनयू मंत्री प्रवीण ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में वामपंथी के लोग घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं. पहले तो विश्वविद्यालय ने बिना किसी सूचना के डॉ. बीआर अंबेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी में फेस रिकग्निशन सिस्टम लगा दिया था, उसके बाद इसे वामपंथी के लोगों ने तोड़ दिया है. इसका हम लोग विरोध करते हैं.

फेस रिकग्निशन सिस्टम पर विवाद बढ़ा

उन्होंने कहा कि फेस रिकग्निशन सिस्टम में तोड़फोड़ सही नहीं है. यह विश्वविद्यालय की पहचान, उसकी शैक्षणिक परंपरा और छात्रों के भविष्य पर हमला है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसे किसी भी तत्व को इस कैंपस की शांतिपूर्ण शैक्षणिक संस्कृति को नुकसान पहुंचाने नहीं देगी.

उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग करता है कि लाइब्रेरी में छात्रों को बैठकर पढ़ने के लिए जगह कम है. इसे विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से तत्काल बढ़ाना चाहिए जिससे छात्र बैठकर सही से पढ़ सकें. साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने जितना महंगा फेस रिकग्निशन सिस्टम लगवाया था, अगर इसी राशि को छात्रों के लिए पढ़ाई का कमरा या सुविधा में विस्तार करने में लगा देता तो अच्छा होता.

जेएनयू प्रशासन पर लापरवाही के आरोप

प्रवीण ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार छात्रों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है और दूसरे कामों में लगा हुआ है. इसके चलते छात्रों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन चुप बैठा हुआ है. हम लोग यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर ध्यान दिया जाए और समस्याओं को दूर किया जाए.

बता दें कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की डॉ. बीआर अंबेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम उखाड़ फेंकने के मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है. इस संबंध में उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई थी. एक अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार पूरे मामले की रिपोर्ट जेएनयू कुलगुरु और प्रॉक्टर को सौंप दी गई है.

और पढ़ें
Published at : 23 Nov 2025 11:34 AM (IST)
Tags :
Delhi Jnu DELHI NEWS JNU Library Vandalism Central Library Entry System
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Russia-Ukraine War: 'यूक्रेन पूरी ताकत के साथ लड़ाई जारी रख सकता है', अमेरिकी शांति योजना के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान
'यूक्रेन पूरी ताकत के साथ लड़ाई जारी रख सकता है', अमेरिकी शांति योजना के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान
दिल्ली NCR
दिल्ली का बदलेगा नक्शा! अब 11 नहीं 13 होंगे जिले, SDM ऑफिस की भी बढ़ेगी संख्या
दिल्ली का बदलेगा नक्शा! अब 11 नहीं 13 होंगे जिले, SDM ऑफिस की भी बढ़ेगी संख्या
विश्व
Hamas Terror Network: 'यूरोप में हमले की साजिश, हमास तैयार कर रहा ऑपरेशनल नेटवर्क', मोसाद के दावे से मचा हड़कंप
'यूरोप में हमले की साजिश, हमास तैयार कर रहा ऑपरेशनल नेटवर्क', मोसाद के दावे से मचा हड़कंप
क्रिकेट
Smriti Mandhana Palash Muchhal: तेनु लेके मैं जावांगा... स्मृति मंधाना और पलाश ने जमकर किया डांस, दूल्हा-दुल्हन का डांस वीडियो वायरल
तेनु लेके मैं जावांगा... स्मृति मंधाना और पलाश ने जमकर किया डांस, दूल्हा-दुल्हन का डांस वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

CM Yogi on Infiltrators: घुसपैठियों को लेकर अब यूपी में हलचल तेज, सीएम योगी ने जारी किए निर्देश
India में अंतिम सांसे गिन रहा Naxal, AK 47 और SLR के साथ नक्सलियों ने किया सरेंडर
Delhi के JNU कैंपस में छात्रों की सुरक्षाकर्मियों के साथ गुंडागर्दी का वीडियो वायरल | ABP News
G20 Summit 2025: G20 के मंच से PM Modi का आतंकवाद पर प्रहार, दिया कड़ा संदेश | South Africa | Pak
Crime News : निकाह की 'खूनी नागिन' का कबूलनामा | Sansani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Russia-Ukraine War: 'यूक्रेन पूरी ताकत के साथ लड़ाई जारी रख सकता है', अमेरिकी शांति योजना के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान
'यूक्रेन पूरी ताकत के साथ लड़ाई जारी रख सकता है', अमेरिकी शांति योजना के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान
दिल्ली NCR
दिल्ली का बदलेगा नक्शा! अब 11 नहीं 13 होंगे जिले, SDM ऑफिस की भी बढ़ेगी संख्या
दिल्ली का बदलेगा नक्शा! अब 11 नहीं 13 होंगे जिले, SDM ऑफिस की भी बढ़ेगी संख्या
विश्व
Hamas Terror Network: 'यूरोप में हमले की साजिश, हमास तैयार कर रहा ऑपरेशनल नेटवर्क', मोसाद के दावे से मचा हड़कंप
'यूरोप में हमले की साजिश, हमास तैयार कर रहा ऑपरेशनल नेटवर्क', मोसाद के दावे से मचा हड़कंप
क्रिकेट
Smriti Mandhana Palash Muchhal: तेनु लेके मैं जावांगा... स्मृति मंधाना और पलाश ने जमकर किया डांस, दूल्हा-दुल्हन का डांस वीडियो वायरल
तेनु लेके मैं जावांगा... स्मृति मंधाना और पलाश ने जमकर किया डांस, दूल्हा-दुल्हन का डांस वीडियो वायरल
बॉलीवुड
Global Peace Honours: शाहरुख खान का बच्चियों संग क्यूट जेस्चर वायरल, आतंकी हमलों में प्राणों की आहूति देने वालों को दी श्रद्धांजलि
शाहरुख खान का बच्चियों संग क्यूट जेस्चर वायरल, आतंकी हमलों में प्राणों की आहूति देने वालों को दी श्रद्धांजलि
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
गीजर चलाते समय ये चूक पड़ सकती है भारी, थोड़ी सी लापरवाही भी बना सकती है खतरा
गीजर चलाते समय ये चूक पड़ सकती है भारी, थोड़ी सी लापरवाही भी बना सकती है खतरा
हेल्थ
Male Fertility Decline: खाने में मौजूद यह चीज मर्दों को बना रही नामर्द, लगातार घट रहा स्पर्म काउंट
खाने में मौजूद यह चीज मर्दों को बना रही नामर्द, लगातार घट रहा स्पर्म काउंट
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget