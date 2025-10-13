इस्कॉन उद्गार 2025 ने रचा इतिहास,15,000 युवाओं के साथ नशा मुक्ति में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस्कॉन के वार्षिक युवा उत्सव ‘उद्गार 2025’ ने इतिहास रचते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. यह उपलब्धि "नशा मुक्ति" अभियान में अब तक की सबसे बड़ी युवा भागीदारी के लिए दर्ज की गई. देशभर से लगभग 15,000 युवाओं ने इस आयोजन में हिस्सा लेकर समाज को नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया.

संस्कृति और कल्याण की थीम ने दी नई दिशा

इस्कॉन द्वारा आयोजित यह वार्षिक उत्सव केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि युवा शक्ति के सामूहिक जागरण का प्रतीक बना. ‘उद्गार 2025’ को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया, जिसने भारत के युवाओं की जागरूकता और सकारात्मक ऊर्जा को नई पहचान दी.

उद्गार मीडिया प्रमुख पदसेवन भक्त दास ने बताया कि, इस वर्ष कार्यक्रम की थीम “संस्कृति और कल्याण” रखी गई थी.

इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. इस मौके पर इस्कॉन जीबीसी के चेयरमैन गुरु प्रसाद स्वामी महाराज ने कहा कि भारत के युवाओं में अपार ऊर्जा है, जिन्हें केवल सही दिशा और मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है.

आकर्षक प्रस्तुतियां और प्रेरक वक्ताओं ने बढ़ाया उत्साह

पदसेवन दास के मुताबिक, कार्यक्रम के आकर्षणों में ‘क्रेजी हॉपर्स’ समूह का जोशपूर्ण नृत्य प्रदर्शन, वाईएमसीए और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा प्रस्तुत मूक अभिनय और अद्भुत ड्रोन शो शामिल रहे. इन प्रस्तुतियों ने नशा मुक्ति और आत्मविकास का संदेश रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया.

कार्यक्रम में प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर डॉ. विवेक बिंद्रा, अमोघ लीला प्रभु, रुक्मिणी कृष्ण प्रभु और सुंदर गोपाल प्रभु ने युवाओं को नेतृत्व, आत्मविकास और जीवन मूल्यों पर प्रेरक विचारों से मार्गदर्शन दिया. लोकनाथ स्वामी महाराज के भक्ति-कीर्तन ने पूरे स्टेडियम में आध्यात्मिक उत्साह का वातावरण बना दिया.

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और मोटिवेशनल वक्ता कुलदीप सिंघानिया, सोनू शर्मा, आरजे रौनक, नितेश सोनी और अलख पांडे ने भी मंच साझा किया और युवाओं को अनुशासन, नशा मुक्ति और सकारात्मक सोच अपनाने के लिए प्रेरित किया.

छह साल से जारी नशा विरोधी जागरूकता अभियान

बताते चलें कि, इस्कॉन ने नशा विरोधी जागरूकता अभियान की शुरुआत 2019 में की थी. बीते छह वर्षों में देशभर के 100 से अधिक इस्कॉन केंद्रों के माध्यम से लगभग एक लाख युवा इस अभियान से जुड़ कर लाभ उठा चुके हैं और नशा मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.