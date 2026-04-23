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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRIRS अफसर की बेटी की हत्या: शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, कैसे हुई मौत?

IRS अफसर की बेटी की हत्या: शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, कैसे हुई मौत?

Delhi Murder News: आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या मामले में एम्स फोरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉ. सुधीर गुप्ता ने बताया कि नाक की हड्डी में फ्रैक्चर भी पाया गया. सभी आंतरिक अंगों में खून का जमाव मिला.

By : एबीपी स्टेट डेस्क, पीटीआई- भाषा | Edited By: अजीत | Updated at : 23 Apr 2026 09:41 PM (IST)
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दिल्ली में IRS अधिकारी की बेटी की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंट कर हत्या की गई. रेप की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. सिर पर चोट के निशान मिले हैं. हालांकि फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में समय लगेगा.

आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या के बाद उसके शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके दोनों हाथों और पैरों पर कई खरोंच के निशान और घाव पाए गए हैं, नाक की हड्डी में ‘फ्रैक्चर’ है. एम्स के फोरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉ. सुधीर गुप्ता ने बताया कि इस महिला (22) को ‘फोर्टिस एस्कॉर्ट्स अस्पताल’ ले जाया गया था, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चेहरे पर कई घाव और खरोंचे के निशान

गुप्ता ने पोस्टमार्टम के निष्कर्षों का विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि बाहरी जांच में प्रतिरोध के अनुरूप कई चोटें पाई गईं. उन्होंने कहा, ‘‘इसके अलावा, चेहरे पर कई घाव और खरोंचे के निशान मिलें, नाक की हड्डी में फ्रैक्चर भी पाया गया, जो किसी भारी वस्तु से किए गए प्रहार का संकेत देता है.’’ गर्दन की जांच के दौरान, ‘स्टर्नोक्लेइडोमास्टॉइड’, ‘स्टर्नोथाइरॉइड’ और ‘स्टर्नोहायॉइड’ मांसपेशियों में इंटरनल ब्लीडिंग देखा गया. थाइरॉइड उपास्थि (कॉटिलेज) के दोनों हिस्सों में ‘फ्रैक्चर’ पाया गया, जबकि ‘हायॉइड’ हड्डी अक्षुण्ण (Intact) थी.

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सभी इंटरनल अंगों में खून का जमाव

सभी आंतरिक अंगों में खून का जमाव पाया गया, जो गला घोंटने के कारण दम घुटने से हुई मौत के अनुरूप था. डॉक्टर ने बताया कि फॉरेंसिक जांच के लिए कई नमूने सुरक्षित रखे गए हैं, जिनमें विसरा, ‘लिगेचर मटेरियल’, नाखून के खुरचन, जाली में लगा खून और गुप्तांगों से लिए गए स्वैब आदि शामिल हैं. उन्होंने कहा,‘‘जांच से पता चलता है कि मौत हमले के बाद गला घोंटने से हुई. सुरक्षित रखे गए स्वैब और नाखून के खुरचन को आगे की जांच के लिए भेजा गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि बलात्कार हुआ था या नहीं.’’

चार्जिंग केबल से लड़की का घोंटा गला

दक्षिणपूर्वी दिल्ली के कैलाश हिल्स में हुए इस अपराध की मौजूदा जांच के बीच फोरेंसिक निष्कर्ष सामने आए हैं. जांच में चौंकाने वाले विवरण सामने आए हैं. पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी 19 वर्षीय राहुल मीणा ने अतिरिक्त चाबी का इस्तेमाल करके घर में एंट्री की और सीधे 22 वर्षीय पीड़िता के छत पर बने स्टडी रूम में चला गया, जहां वह सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही थी. आरोप है कि उसने पीड़िता पर हमला किया, मोबाइल फोन चार्जिंग केबल से उसका गला घोंटा और किसी भारी वस्तु से उस पर वार किया.

लड़की की बेहोशी की हालत में रेप का भी आरोप

जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि आरोपी ने आईआरएस के एक वरिष्ठ अधिकारी की बेटी के साथ कथित तौर पर बेहोशी की हालत में रेप किया और बाद में उसे घसीटकर नीचे ले गया. इसके बाद उसने पीड़िता के फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके लॉकर खोलने की कोशिश की, फिर ‘स्क्रूड्राइवर’ से लॉकर तोड़कर नकदी और गहने चुरा लिए. पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला के माता-पिता के घर लौटने से लगभग 30 मिनट पहले भाग गया और भागने से पहले उसने खून से सने अपने कपड़े और चप्पलें बदल लीं. 

सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि वह सुबह करीब 6:30 बजे कॉलोनी में दाखिल हुआ और 7:20 बजे तक वहां से निकल गया. पीड़िता के घर में पहले घरेलू सहायक के तौर पर काम कर चुके मीणा को अपराध के कुछ घंटों बाद द्वारका के एक होटल से गिरफ्तार किया गया. अधिकारियों ने बताया कि उस पर राजस्थान के अलवर में एक अन्य रेप मामले में भी संलिप्त होने का संदेह है.

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Published at : 23 Apr 2026 09:22 PM (IST)
Tags :
Delhi Murder DELHI NEWS DELHI POLICE
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