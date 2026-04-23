2 शहर, 2 बलात्कार और 1 मर्डर! कैसे अलवर से दिल्ली पहुंची हैवानियत? IRS की बेटी ने चुकाई कीमत

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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRExplained: 2 शहर, 2 रेप, 1 मर्डर! कातिल ने अलवर से दिल्ली पहुंच पार की जुल्म की सारी हदें, IRS अफसर की बेटी ने चुकाई कीमत

Explained: 2 शहर, 2 रेप, 1 मर्डर! कातिल ने अलवर से दिल्ली पहुंच पार की जुल्म की सारी हदें, IRS अफसर की बेटी ने चुकाई कीमत

Delhi Rape Murder Case: दिल्ली के पॉश इलाके कैलाश हिल्स में IRS अधिकारी की बेटी के साथ रेप और मर्डर का मामला सामने आया, जिसमें आरोपी राहुल मीणा पकड़ा गया. साकेत कोर्ट ने उसे 4 दिन रिमांड पर भेजा है.

By : ज़ाहिद अहमद | Updated at : 23 Apr 2026 03:54 PM (IST)
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आमतौर पर अपराधी एक वारदात को अंजाम देकर फौरन अंधेरे में गायब हो जाते हैं, लेकिन कुछ दरिंदे इतने बेहूदा और खूंखार होते हैं कि वह लगातार अपने जानवर जैसे इंस्टिंक्ट पर काम करते रहते हैं. वे एक के बाद एक जघन्य अपराध को अंजाम देते जाते हैं. ऐसा ही दिल्ली के कैलाश हिल्स का मामला है, जिसमें दो अलग-अलग शहरों में दो बलात्कार और एक निर्मम हत्या की वारदात ने पूरे देश को हिला कर रख दिया. यह सिलसिला राजस्थान के अलवर से शुरू हुआ और दिल्ली में एक IRS अधिकारी की बेटी के मर्डर पर खत्म हुआ. एक्सप्लेनर में जानते हैं दिल दहला देने वाले अपराध की दास्तां...

अलवर से हुई हवस की आग बुझाने की शुरुआत 

इस पूरे अपराध के सिलसिले की शुरुआत अलवर से होती है, जहां 19 साल का आरोपी राहुल मीणा ने पहली बार अपनी हवस की आग को बुझाने की कोशिश की. पुलिस रिपोर्ट्स और अदालती दस्तावेजों के मुताबिक, मंगलवार (21 अप्रैल) की रात 10:30 बजे राहुल अलवर में दोस्त के पास पहुंचा. राहुल अपने दोस्त को गाड़ी पर बैठाकर शादी समारोह में ले गया. राहुल का दोस्त वहीं रुक गया, जिसका फायदा उठाकर वह दोस्त के घर पहुंचा, जहां उसकी पत्नी अकेली थी.

यहां उसने दोस्त की पत्नी के साथ रेप किया और मुंह बंद रखने की धमकी दी. यह घटना इतनी जल्दी और चुपचाप हुई कि किसी को कुछ भनक तक नहीं लगी. इस घटना के बाद भी आरोपी के मन में कोई अफसोस या डर नहीं था, बल्कि वह और उतावला हो गया और यहीं से उसने दिल्ली की तरफ अपना रुख कर लिया. यही गलती बाद में पुलिस के लिए सबसे अहम कड़ी साबित हुई. इस समय तक राहुल को नौकरी से निकाले हुए डेढ़ महीना गुजर चुका था.

 

राहुल मीणा ने मंगलवार की रात दोस्त की पत्नी के साथ बलात्कार किया था
राहुल मीणा ने मंगलवार की रात दोस्त की पत्नी के साथ बलात्कार किया था

दिल्ली पहुंचकर IRS ऑफिसर की बेटी को बनाया निशाना

अलवर से अपनी दरिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए राहुल ने एक IRS अधिकारी की 22 साल की बेटी को अपना निशाना बनाया, लेकिन सबसे बड़ी और दर्दनाक बात यह थी कि यह दरिंदा कोई अजनबी नहीं था. पुलिस की जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि आरोपी कुछ समय पहले उसी घर में नौकरी करता था, यानी वह एक बर्खास्त नौकर था.

दरअसल, अलवर का रहने वाला राहुल मीणा 8 महीने से दिल्ली में IRS ऑफिसर के घर पर नौकर था. जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विजय कुमार ने बताया, 'जांच में पता चला है कि आरोपी ऑनलाइल गेमिंग का आदी था. गेम में काफी पैसे हार चुका था और आसपास के अन्य घरेलू नौकरों से भी पैसे उधार ले रखे थे. नौकरों के मांगने पर वह पैसे नहीं लौटा रहा था. यह बात IRS अफसर तक पहुंची तो उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया था.

डुप्लीकेट चाबी से घर में घुसा था राहुल

अब कहानी पर वापिस आते हैं... क्योंकि वह पहले उस घर में काम कर चुका था, इसलिए उसे घर की हर छोटी-बड़ी बात और लोगों के आने-जाने के तरीके की पूरी जानकारी थी. वह डुप्लीकेट चाबी से बुधवार (22 अप्रैल) की सुबह 6:30 बजे समय घर में घुसा, जब IRS अधिकारी पत्नी के साथ जिम गए थे.

 

घर में दाखिल होते समय आरोपी राहुल मीणा
घर में दाखिल होते समय आरोपी राहुल मीणा

राहुल ने पहले उनकी बेटी के साथ बलात्कार किया और फिर उसे चुप कराने के लिए चार्जर के वायर से गला घोंटकर हत्या कर दी. उस पर पीड़िता का मुंह दबाने, गला घोंटने और फर्श पर पटकने का भी आरोप है. वारदात के बाद उसने कपड़े बदले, ढाई लाख रुपए नगद और जेवर चुराकर करीब 7.15 बजे घर से बाहर आया. यानी वह 40-45 मिनट तक अंदर रहा. पूरी वारदात CCTV फुटेज में सामने आई.

पुलिस जांच और अलवर की महिला की गवाही ने खोले राज

पुलिस को जांच में पता चला कि आरोपी अलवर का रुख करता है और वहां से दिल्ली का सफर तय करता है. इसी बीच दिल्ली पुलिस को अलवर पुलिस के जरिए सटीक सुराग हाथ लगा. अलवर में बलात्कार की शिकार हुई महिला ने अपनी जान की परवाह किए बिना अदालत में अपना बयान दर्ज कराया था और उस बयान में उसने आरोपी के बारे में पूरी जानकारी और उसकी पहचान को लेकर बात कही थी.

सबसे दिलचस्प बात यह रही कि जिस दिन दिल्ली में IRS अधिकारी की बेटी की हत्या हुई, उससे महज कुछ घंटे पहले ही अलवर की उस महिला ने अपना बयान दर्ज कराया था. 

दिल्ली पुलिस ने अलवर की घटना और दिल्ली की हत्या के बीच के तार जोड़े तो पूरा पहिया सीधा हो गया. पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए राहुल को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पूरा सच सामने आ गया.

 

साकेत कोर्ट ने राहुल मीणा को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है
साकेत कोर्ट ने राहुल मीणा को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है

ग्रेटर कैलाश की विधायक शिखा रॉय ने बताया, 'पीड़िता एक होनहार लड़की थी. वह IIT दिल्ली से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद UPSC की तैयारी कर रही थी. वह अच्छी डांसर भी थी और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी शामिल होती थी. वह स्वभाव से बहुत विनम्र थी और अपने आसपास के लोगों से जुड़ी रहती थी.'

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर (एबीपी लाइव- हिंदी) अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इससे पहले दो अलग-अलग संस्थानों में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी. जहां वे 5 साल से ज्यादा वक्त तक एजुकेशन डेस्क और ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. वे बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को भी लीड कर चुके हैं. ज़ाहिद देश-विदेश, राजनीति, भेदभाव, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, एजुकेशन और चुनाव जैसे सभी मुद्दों को हल करने में रूचि रखते हैं.
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Published at : 23 Apr 2026 03:48 PM (IST)
Tags :
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