PM मोदी के वीडियो पर बोली CJP, 'पेपर लीक रोकने के लिए आपने पहले भी...'
CJP On PM Modi Video: कॉकरोच जनता पार्टी ने पीएम मोदी के वीडियो पर कहा कि हमेशा पेपर लीक माफिया ने पेपर लीक करवाने में सफलता पाई है, जो छात्रों के भविष्य को बहुत ही कष्टदाई बनाया है.
कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश पर फिर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने पीएम को घेरते हुए कहा कि कई बार पेपर लीक रोकने की बात कही गई लेकिन हमेशा इसमें माफिया को सफलता मिली है. प्रधानमंत्री ने कहा था कि पिछले ढाई महीनों में पेपर लीक को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं.
कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, ''मोदी जी, आपने कई बार पहले भी पेपर लीक रोकने को बोला है, पर अभी तक सफलता नहीं पाए है, हमेशा पेपर लीक माफिया ने पेपर लीक करवाने में सफलता पाई है, जो छात्रों के भविष्य को बहुत ही कष्टदाई बनाया है, इस बार ऐसा ना हो तो ही बेहतर होगा.''
मोदी जी,— Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 26, 2026
आपने कई बार पहले भी पेपर लीक रोकने को बोला है,
पर अभी तक सफलता नहीं पाए है,
हमेशा पेपर लीक माफिया ने पेपर लीक करवाने में सफलता पाई है,
जो छात्रों के भविष्य को बहुत ही कष्टदाई बनाया है,
इस बार ऐसा ना हो तो ही बेहतर होगा। pic.twitter.com/J5QtwBytdG