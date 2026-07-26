पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर में बीते 23 जुलाई को एक शख्स ने Rapido कैब बुक की. इसके बाद चालक की चाकू से हत्या कर दी. चालक विजय कुमार की लूट के इरादे से हत्या की गई. कार के अंदर खून से लथपथ हालत में मिले चालक को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.

शाहदरा जिला पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा कर दिया. डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि तीन आरोपियों अयान (20), साहिल (19) और एक 17 वर्षीय किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है. चौथे आरोपी अमन की तलाश जारी है.

शराब पीकर बनाई लूट की साजिश

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अयान की पुरानी रंजिश थी. अमन से चाकू मंगवाया गया. चारों ने शराब पीने के बाद Rapido ऐप से विजय कुमार की कैब बुक की. चित्रा विहार रेड लाइट के पास पहुंचकर उन्होंने ड्राइवर पर चाकू से हमला बोल दिया.

अहम सबूत बरामद

पुलिस ने हत्या का चाकू, खून से सने कपड़े, वारदात वाली मारुति वैगन-आर कार और मोबाइल फोन बरामद किए हैं. सीसीटीवी फुटेज, CDR और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर मामले को सुलझाया गया.

पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर थाना क्षेत्र में Rapido कैब ड्राइवर की निर्मम हत्या का मामला शाहदरा पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था, लेकिन पुलिस ने तुरंत दो विशेष टीमें गठित कीं. सीसीटीवी, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और स्थानीय सूचनाओं के आधार पर नई सीलमपुर इलाके तक पहुंच बनाई गई. 24 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को दबोच लिया गया.

आरोपियों में से अयान पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रहा है. पुलिस का कहना है कि यह पूरी घटना शराब और लूट की साजिश का नतीजा थी. फरार आरोपी अमन को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है.