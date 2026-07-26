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दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग को मिला नया अध्यक्ष, निर्मल जैन को मिली जिम्मेदारी
Delhi News In Hindi: दिल्ली सरकार ने निर्मल जैन को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष और कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून को सदस्य नियुक्त किया. सरकार ने इसे सामाजिक सद्भाव की दिशा में अहम कदम बताया.
दिल्ली सरकार ने निर्मल जैन को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष और कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून को आयोग का सदस्य नियुक्त किया है. सरकार ने कहा कि ये नियुक्तियां समाज के सभी वर्गों के अधिकारों, सम्मान और कल्याण को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं.
सरकार के अनुसार, दिल्ली सरकार सभी समुदायों के हितों की रक्षा और उनके समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है. इन नियुक्तियों से सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा और विभिन्न वर्गों के बीच विश्वास और सहभागिता को और मजबूती मिलेगी.
(खबर अपडेट की जा रही है)
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