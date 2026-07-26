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दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग को मिला नया अध्यक्ष, निर्मल जैन को मिली जिम्मेदारी

Delhi News In Hindi: दिल्ली सरकार ने निर्मल जैन को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष और कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून को सदस्य नियुक्त किया. सरकार ने इसे सामाजिक सद्भाव की दिशा में अहम कदम बताया.

Written By : बलराम पांडेय |  Updated at : 26 Jul 2026 06:46 PM (IST)
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दिल्ली सरकार ने निर्मल जैन को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष और कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून को आयोग का सदस्य नियुक्त किया है. सरकार ने कहा कि ये नियुक्तियां समाज के सभी वर्गों के अधिकारों, सम्मान और कल्याण को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं.

सरकार के अनुसार, दिल्ली सरकार सभी समुदायों के हितों की रक्षा और उनके समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है. इन नियुक्तियों से सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा और विभिन्न वर्गों के बीच विश्वास और सहभागिता को और मजबूती मिलेगी.

(खबर अपडेट की जा रही है)

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 26 Jul 2026 06:45 PM (IST)
Tags :
Minorities Commission Delhi Government DELHI NEWS
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