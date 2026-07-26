ग्रेटर नोएडा में 6 वर्षीय अव्यान की पानी भरे गड्ढे में डूबकर मौत हो गई. परिजनों के मुताबिक बच्चा खेल रहा इसी दौरान वह गड्ढे में गिर गया. पिता शिवान ने बताया कि मेरा बेटा सिर्फ खेल रहा था, वो कैसे बचता?

रविवार को पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के दौरान परिवार ने हंगामा खड़ा कर दिया. पिता शिवान ने आरोप लगाया कि यूपी पुलिस उनकी अनुमति के बिना शव श्मशान घाट ले गई. परिजनों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई.

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पिता ने CM योगी से लगाई इंसाफ की गुहार

एबीपी न्यूज़ से बातचीत में फूट-फूटकर रोते हुए पिता शिवान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की अपील की. उन्होंने कहा- मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए. उन्होंने कहा, मेरा बेटा तो सिर्फ खेल रहा था। 10 बाय 10 का पानी से भरा गड्ढा और चारों तरफ दलदल थी. आखिर वो कैसे बचता? मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए.

वहीं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सुनील कुमार ने लापरवाही स्वीकार की. उन्होंने कहा कि गलत जगह गड्ढा खोदा गया, जिसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं थी. नोएडा सदर एसडीएम अशुतोष गुप्ता ने बताया कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

ग्रेटर नोएडा में पहले गड्ढे में गिरने से हुई थी मौत

बता दें कि ग्रेटर नोएडा में विकास कार्यों की लापरवाही एक मासूम की जान ले चुकी है. 6 वर्षीय अव्यान के परिवार का दर्द अब गुस्से में बदल गया है. घटना के बाद परिवार ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. इससे पहले भी एक युवक की गड्ढे में गिरने से मौत हुई थी.