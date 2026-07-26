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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRग्रेटर नोएडा: 6 साल के मासूम की गड्ढे में डूबने से मौत, पिता का फूटा गुस्सा- 'योगी जी मुझे इंसाफ...'

ग्रेटर नोएडा: 6 साल के मासूम की गड्ढे में डूबने से मौत, पिता का फूटा गुस्सा- 'योगी जी मुझे इंसाफ...'

Greater Noida News In Hindi: ग्रेटर नोएडा में 6 साल के अव्यान की पानी भरे गड्ढे में डूबकर मौत हो गई. अब अंतिम संस्कार में परिवार ने हंगामा कर दिया, पिता ने CM योगी से इंसाफ की गुहार लगाई है.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 26 Jul 2026 06:10 PM (IST)
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ग्रेटर नोएडा में 6 वर्षीय अव्यान की पानी भरे गड्ढे में डूबकर मौत हो गई. परिजनों के मुताबिक बच्चा खेल रहा इसी दौरान वह गड्ढे में गिर गया. पिता शिवान ने बताया कि मेरा बेटा सिर्फ खेल रहा था, वो कैसे बचता?

रविवार को पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के दौरान परिवार ने हंगामा खड़ा कर दिया. पिता शिवान ने आरोप लगाया कि यूपी पुलिस उनकी अनुमति के बिना शव श्मशान घाट ले गई. परिजनों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई.

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पिता ने CM योगी से लगाई इंसाफ की गुहार  

एबीपी न्यूज़ से बातचीत में फूट-फूटकर रोते हुए पिता शिवान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की अपील की. उन्होंने कहा- मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए.  उन्होंने कहा, मेरा बेटा तो सिर्फ खेल रहा था। 10 बाय 10 का पानी से भरा गड्ढा और चारों तरफ दलदल थी. आखिर वो कैसे बचता? मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए.

वहीं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सुनील कुमार ने लापरवाही स्वीकार की. उन्होंने कहा कि गलत जगह गड्ढा खोदा गया, जिसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं थी. नोएडा सदर एसडीएम अशुतोष गुप्ता ने बताया कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

ग्रेटर नोएडा में पहले गड्ढे में गिरने से हुई थी मौत

बता दें कि ग्रेटर नोएडा में विकास कार्यों की लापरवाही एक मासूम की जान ले चुकी है. 6 वर्षीय अव्यान के परिवार का दर्द अब गुस्से में बदल गया है. घटना के बाद परिवार ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. इससे पहले भी एक युवक की गड्ढे में गिरने से मौत हुई थी.

अब सवाल सिर्फ अव्यान की मौत का नहीं, बल्कि उस भ्रष्ट और जवाबदेही से बचते सिस्टम का है, जिसने एक मासूम की जिंदगी छीन ली. एक परिवार का चिराग बुझ चुका है. अब निगाहें इस बात पर हैं कि कार्रवाई सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाएगी या इस बार जिम्मेदारी तय करते हुए बड़े अधिकारियों पर भी कानून का शिकंजा कसेगा.
 

About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 26 Jul 2026 06:08 PM (IST)
Tags :
Greater Noida News UP NEWS NCR News
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