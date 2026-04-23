IRS अधिकारी की बेटी की हत्या का मामला: आरोपी राहुल ने कोर्ट में कहा, 'मेरा इरादा सिर्फ...'

दिल्ली में IRS अधिकारी की बेटी की हत्या के मामले में साकेत कोर्ट ने आरोपी राहुल मीणा को 4 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा है. दिल्ली पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करने और उसे अलवर ले जाने के लिए 4 दिन की रिमांड मांगी थी. आरोपी के शरीर पर चोट के निशान थे.जिनका उसने कोर्टरूम में खुलासा किया.

आरोपी से नकदी और गहने बरामद किए गए हैं. आरोपी ने कहा, ''मुझे खेद है, मैंने अपराध किया है. मैं लूटपाट करने के इरादे से घर में घुसा था, मेरा इरादा सिर्फ पैसे हासिल करना था.''

IRS ऑफिसर के घर पर ही पहले काम करता था राहुल

राहुल मीणा की उम्र करीब 19 साल साल है. वहीं IRS ऑफिसर की बेटी 21 साल की थी. वो आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग स्नातक थी और UPSC की तैयारी कर रही थी. राहुल पहले IRS ऑफिसर के घर काम करता था. वो पीड़िता के माता-पिता की सुबह की दिनचर्या से वाकिफ था. करीब एक महीने पहले उसे नौकरी से निकाला गया था. उसने बिल में हेरफेर कर दी थी जिसकी वजह से उनसे निकाल दिया गया था.

22 अप्रैल को सुबह हत्या की वारदात को अंजाम

राहुल मीणा ने बुधवार (22 अप्रैल) की सुबह 6-7 बजे हत्या की वारदात को अंजाम दिया था. साउथ दिल्ली की अमर कॉलोनी के कैलाश हिल्स अपार्टमेंट की ये घटना है. बुधवार को पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया. वो दिल्ली के द्वारका इलाके में एक होटल में छुपा हुआ था.

आरोपी राहुल मीणा ने रेप करने के लिए लड़की का दबाया गला!

आरोपी राहुल मीणा IRS ऑफिसर के घर काम करता था इसलिए उसे पता था कि मृतक लड़की के माता-पिता सुबह वॉक पर जाते हैं. वो बिल्डिंग से भी वाकिफ था. सूत्रों के मुताबिक, वो बुधवार की सुबह बिल्डिंग में घुसा और लड़की के स्टडी रूम में गया. लड़की वहां पढ़ रही थी. उसने लड़की का रेप करने के लिए गला दबाया. इसके बाद पास रखे किसी भारी चीज से लड़की पर हमला कर दिया जिससे खून निकलने लगा और बेहोश हो गई.

स्क्रूड्राइवर से लॉकर तोड़ कर नकदी और गहने चुरा लिए

पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने पीड़िता को सीढ़ियों से घसीटकर दूसरे कमरे में ले गया, जहां एक लॉकर रखा था, और उसके फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके बायोमेट्रिक लॉक खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला. इसके बाद उसने स्क्रूड्राइवर से लॉकर तोड़ दिया, नकदी और गहने चुरा लिए, खून से सने कपड़े और चप्पल बदले और पीड़िता के माता-पिता के घर लौटने से करीब 30 मिनट पहले घटनास्थल से फरार हो गया.

करीब 40 मिनट तक घर के अंदर ही था आरोपी

पुलिस के अनुसार, आरोपी लगभग 40 मिनट तक घर के अंदर था. सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों से पुष्टि हुई कि राहुल सुबह लगभग 6:30 बजे कॉलोनी में दाखिल हुआ, 6:49 बजे चुपके से घर में घुसा और 7:20 बजे निकल गया. घटना का पता तब चला जब पीड़िता के माता-पिता घर लौटे और उसे खून से लथपथ पाया, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका सामान इधर-उधर बिखरा हुआ था.

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