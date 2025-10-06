‘वोट चोरी’ साजिश के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस का जनहस्ताक्षर अभियान, भाजपा पर साधा निशाना

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भाजपा पर चुनावी हेराफेरी के गंभीर आरोप लगाते हुए राजधानी में व्यापक जनजागरण अभियान शुरू कर दिया है. प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने रविवार को बाबरपुर में आयोजित हस्ताक्षर अभियान के दौरान घर-घर जाकर लोगों से मुलाकात की और भाजपा पर सुनियोजित वोट चोरी का आरोप लगाते हुए जनता से इस कुतंत्र के खिलाफ हस्ताक्षर लेने की अपील की.

दिल्ली में हस्ताक्षर अभियान को जनता का जबरदस्त समर्थन

बाबरपुर ज़िला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देवेन्द्र यादव सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बाज़ारों, सड़कों और चौपालों पर उतरे. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने “वोट चोर गद्दी छोड़ो” के नारे लगाकर माहौल को राजनीतिक रूप से गरमा दिया. देवेन्द्र यादव ने बताया कि दिल्लीभर में चल रहे हस्ताक्षर अभियान को जनता से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है. 1 से 4 अक्टूबर तक ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की बैठकों में भी इस विषय पर गहन चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अग्रिम संगठन- युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवादल और एनएसयूआई भी अपने स्तर पर इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं.

कांग्रेस नेताओं की मजबूत मौजूदगी, भाजपा पर तीखे प्रहार

कार्यक्रम की अध्यक्षता बाबरपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार जैन ने की. इस अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन, पूर्व विधायक भीष्म शर्मा, हाजी भूरे खान, हाजी जरीफ, डा. पी.के. मिश्रा, मनोज यादव समेत अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभी ने भाजपा पर वोट चोरी के सुनियोजित षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए इसकी निंदा की.

वोट चोरी लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला – देवेन्द्र यादव

देवेन्द्र यादव ने कहा कि भाजपा ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर देश के संवैधानिक अधिकार- वोट देने के अधिकार, पर प्रहार किया है. उन्होंने राहुल गांधी का हवाला देते हुए कहा कि, दो विधानसभाओं के उदाहरण से ही यह साबित हो गया है कि भाजपा वोट चोरी की साजिश में लिप्त रही है. यादव ने बताया कि कांग्रेस नेतृत्व के निर्देश पर देशभर में यह जनहस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है. “देश के युवा, छात्र, जेन ज़ी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे” को दिल्ली की जनता तक पहुंचाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि भाजपा की साजिशों को अब देश का युवा समझ चुका है और सबूतों के साथ कांग्रेस इस लड़ाई को सड़कों से संसद तक ले जाएगी.

भाजपा ने जनता का भरोसा नहीं, वोट चोरी से पाई सत्ता

देवेन्द्र यादव ने कहा कि सत्ता में आने के बाद सरकार का पहला कर्तव्य जनता के अधिकारों और युवाओं के भविष्य की रक्षा करना होता है, लेकिन भाजपा ने ईमानदार चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि वोट चोरी और सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग से सत्ता हासिल की. उन्होंने कहा कि, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद सार्वजनिक रूप से वोट चोरी की बात स्वीकार की है.

वोट चोरी रोकना ही सबसे बड़ी देशभक्ति – काजी निजामुद्दीन

वहीं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने कहा कि देश का युवा अब समझ चुका है कि असली लड़ाई सिर्फ नौकरियों की नहीं, बल्कि वोट चोरी के खिलाफ है. उन्होंने कहा, जब तक चुनावों में वोट चोरी होती रहेगी, तब तक बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार खत्म नहीं होंगे. आज का युवा न नौकरी की लूट सहेगा, न वोट की चोरी. देश को वोट चोरी से मुक्त कराना ही सच्ची देशभक्ति होगी.