दिल्ली में 18 साल की MBBS छात्रा का रेप कर बनाया अश्लील वीडियो, शिकायत में कई गंभीर आरोप

दिल्ली के आदर्श नगर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. 18 साल की एक एमबीबीएस छात्रा ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेल की शिकायत दर्ज करवाई है. युवती बीएसए मेडिकल कॉलेज की फर्स्ट ईयर की छात्रा है. फिलहाल डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रह रही है.

युवती ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी अमनप्रीत (20) हरियाणा के जींद का रहने वाला है. उसने अपने साथियों के साथ 9 सितंबर को उसे दोस्ती और मिलने के बहाने बहकाया. आरोप है कि उसे मादक पदार्थ देकर दिल्ली के होटल एप्पल में जबरन बंद कर दिया गया.

आरोपी युवक ने बनाया अश्लील वीडियो

युवती का आरोप है कि आरोपी ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया और अश्लील फोटो और वीडियो बनवाए. इसके बाद आरोपी ने उसे धमकी दी कि अगर उसने विरोध किया या किसी को बताया, तो ये फोटो और वीडियो वायरल कर दिए जाएंगे. युवती लगातार डर और मानसिक उत्पीड़न का शिकार रही.

ब्लैकमेल और धमकाता रहा आरोपी

शिकायत में यह भी कहा गया कि आरोपी ने युवती को कई बार उसके साथ रहने के लिए मजबूर किया. धमकियों और डराने-धमकाने के कारण युवती मानसिक रूप से परेशान रही. आरोपी ने इसे लगातार जारी रखा और युवती को मानसिक प्रताड़ना दी.

पुलिस ने दर्ज की FIR

युवती की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आदर्श नगर थाने में FIR दर्ज कर ली. पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं.

यह मामला छात्रों और युवा महिलाओं के लिए एक चेतावनी भी है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस तरह की स्थिति में तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें. युवती के हौसले और साहस को देखते हुए पुलिस ने उसे सुरक्षा प्रदान करने की भी बात कही.