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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRIIT दिल्ली के छात्र ऋषिकेश कुमार सुसाइड केस में छात्रों का प्रदर्शन, दो हफ्ते में आएगी रिपोर्ट

IIT दिल्ली के छात्र ऋषिकेश कुमार सुसाइड केस में छात्रों का प्रदर्शन, दो हफ्ते में आएगी रिपोर्ट

ऋषिकेश कुमार की मौत के बाद IIT-दिल्ली ने बड़ा फैसला लिया है. दो हफ्ते में एक्सटर्नल इंक्वॉयरी की रिपोर्ट सामने आएगी. छात्रों ने आधी रात को डायरेक्टर को पत्र लिखा था.

Written By : अजातिका सिंह |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 25 Aug 2026 10:58 AM (IST)
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IIT दिल्ली के M.Sc फिजिक्स के छात्र ऋषिकेश कुमार की मौत के बाद संस्थान ने जांच समेत कई अहम कदम उठाने का ऐलान किया है. IIT Delhi के निदेशक प्रो. रंगन बनर्जी ने रात 1:07 बजे छात्रों को ईमेल भेजकर पूरे मामले पर संस्थान की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी.

निदेशक ने ईमेल में बताया कि छात्रों की मांग के बाद प्रशासन ने अलग-अलग बैठकों में छात्र प्रतिनिधियों और अन्य छात्रों की शिकायतें और मांगें सुनीं. इसके बाद संस्थान ने मामले की जांच के लिए External Inquiry Committee गठित करने का फैसला किया है.

दो हफ्ते में रिपोर्ट देगी बाहरी समिति

समिति को Rishikesh Kumar की मौत से जुड़ी परिस्थितियों की जांच करने का जिम्मा दिया गया है. समिति छात्रों, शिक्षकों और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करेगी और संस्थान के मौजूदा प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं की भी समीक्षा करेगी. समिति को दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है.

समिति में उत्तराखंड के पूर्व DGP और IIT Delhi के पूर्व छात्र Ashok Kumar, AIIMS New Delhi के Psychiatry विभाग के प्रमुख Prof. Pratap Sharma, दो छात्र प्रतिनिधि और IIT Delhi के Registrar शामिल हैं.

परिवार की आर्थिक मदद का भी ऐलान

IIT Delhi ने Rishikesh के परिवार को आर्थिक सहायता देने की बात कही है. इसके तहत उनके मेडिकल खर्च की भरपाई करने और संस्थान के Benevolent Fund से आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव है. इसके अलावा छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के स्वैच्छिक योगदान से परिवार की मदद के लिए एक अलग फंड भी बनाया जाएगा.

शिकायतों के लिए External Ombudsperson

संस्थान ने छात्रों की उन शिकायतों के लिए External Ombudsperson नियुक्त करने की भी योजना बनाई है, जिनका समाधान आंतरिक व्यवस्था के जरिए नहीं हो पाता. इस व्यवस्था की भूमिका और जिम्मेदारियां छात्र प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद तय की जाएंगी.

Mental Health Support System होगा मजबूत

मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे और माता-पिता की निगरानी में रहने वाले छात्रों के लिए अतिरिक्त Faculty और Student Mentor Support System बनाने की बात भी कही गई है.

ईमेल में निदेशक ने छात्रों से संस्थान की student support व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सुझाव और सहयोग देने की अपील की है.

Published at : 25 Aug 2026 10:58 AM (IST)
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