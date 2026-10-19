दिल्ली में यूथ कांग्रेस करेगी 'डिजिटल रावण दहन', दशहरे से राजनीतिक संदेश देने की कोशिश

दशहरे के पारंपरिक परंपरा और संदेश को राजनीति से जोड़ते हुए भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) ने ‘डिजिटल रावण दहन’ अभियान शुरू किया है. इसके जरिए देश के नागरिकों से अपील की गई है कि वे www.chalojantarmantar.com पर जाकर ‘भारत के रावण’ के दस सिरों के लिए मतदान करें और मौजूदा राजनीतिक हालात पर अपनी राय जाहिर करें. अभियान में चुनावी पारदर्शिता, वोट चोरी के आरोपों, संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही और लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती जैसे मुद्दों को केंद्र में रखा गया है.

भारतीय युवा कांग्रेस ने इस पहल को केवल एक ऑनलाइन गतिविधि तक सीमित नहीं रखा है. संगठन दशहरे पर बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक को डिजिटल मंच के जरिए राजनीतिक जवाबदेही से जोड़ रहा है. अभियान का प्रमुख संदेश है, “आइए, पता लगाएं कि इस बार भारत का रावण कौन है.” इसके लिए वेबसाइट पर भारत के रावण के दस सिरों के लिए वोट करने की व्यवस्था की गई है. नागरिकों को इन सिरों की पहचान के लिए मतदान करने का निमंत्रण दिया गया है.

युवा कांग्रेस का कहना है कि, इस प्रक्रिया के जरिए लोग मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों से जुड़े व्यक्तियों और मुद्दों पर अपनी राय रख सकते हैं. संगठन इस पहल को जनभागीदारी का ऐसा माध्यम बता रहा है, जो पारंपरिक राजनीतिक सभाओं से आगे बढ़कर डिजिटल मंच के जरिए देश के अलग-अलग हिस्सों के नागरिकों तक पहुंचने की कोशिश करता है.

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'लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं'

भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने अभियान को लोकतांत्रिक जवाबदेही से जोड़ते हुए कहा कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि, ‘डिजिटल रावण दहन’ के माध्यम से जनता को भारत के रावण के दस सिरों के लिए वोट करने और इस पहल में सीधे भाग लेने का मौका दिया जा रहा है.

चिब ने चुनावी पारदर्शिता, वोट चोरी और संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही से जुड़े सवालों का उल्लेख करते हुए कहा कि नागरिकों को अपनी चिंताएं और विचार सामने रखने का मौका मिलना चाहिए. उन्होंने कहा, “लोकतंत्र केवल चुनाव के दिन वोट डालने तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह बनाने का नाम भी है.

युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि इस अभियान के जरिए जनता की आवाज को डिजिटल मंच तक पहुंचाने और युवाओं को राष्ट्रीय विमर्श में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है. उनका कहना है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और कोई भी संस्था या व्यक्ति जनता के सवालों तथा जवाबदेही से ऊपर नहीं हो सकता.

20 अक्टूबर को होगा वर्चुअल रावण दहन

अभियान का प्रतीकात्मक समापन 20 अक्टूबर 2026 को शाम 7:30 बजे भारतीय मानक समय के अनुसार आयोजित वर्चुअल रावण दहन कार्यक्रम के साथ होगा. वेबसाइट पर इस आयोजन को ‘वर्चुअल जंतर-मंतर’ नाम दिया गया है. इस कार्यक्रम में रावण के पुतले का प्रतीकात्मक दहन किया जाएगा. इसके जरिए बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देने की योजना है. संगठन ने इस आयोजन को डिजिटल अभियान का अहम हिस्सा बनाया है, ताकि लोग ऑनलाइन माध्यम से भी इस पहल से जुड़ सकें.

छात्रों और युवा पेशेवरों से खास अपील

भारतीय युवा कांग्रेस ने देशभर के छात्रों, युवा पेशेवरों और आम नागरिकों से अभियान में भाग लेने का आह्वान किया है. संगठन ने लोगों से वेबसाइट पर जाकर भारत के रावण के दस सिरों के लिए अपना वोट दर्ज करने और अपनी राजनीतिक राय व्यक्त करने की अपील की है. संगठन इसे जनभागीदारी और लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के लिए नए तथा रचनात्मक माध्यम अपनाने की दिशा में एक प्रयास बता रहा है.

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