दिल्ली के 2706 लोगों को मिला हज का मौका, 10 अगस्त तक पूरा करना होगा यह जरूरी काम

हज-2027 के लिए आवेदन करने वाले दिल्ली के हजारों लोगों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. हज कमेटी ऑफ इंडिया ने लॉटरी प्रक्रिया के बाद चयनित आवेदकों की सूची जारी कर दी है. इस बार राजधानी से 2,706 लोगों को पवित्र हज यात्रा पर जाने का अवसर मिला है. हालांकि चयनित यात्रियों को अपनी सीट सुरक्षित रखने के लिए 10 अगस्त तक निर्धारित अग्रिम राशि जमा करानी होगी. तय समय सीमा चूकने पर चयन रद्द भी हो सकता है.

हज-2027 के लिए देशभर से प्राप्त आवेदनों पर लॉटरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया ने लगभग 1.22 लाख यात्रियों का चयन किया है. इसी सूची में दिल्ली के 2706 आवेदकों को भी जगह मिली है. चयन सूची जारी होने के साथ ही आगे की औपचारिक प्रक्रियाएं भी शुरू कर दी गई हैं.

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दिल्ली स्टेट हज कमेटी ने यात्रियों को दिया भरोसा

दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने चयनित सभी यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कमेटी पूरी गंभीरता से काम करेगी. उनका कहना है कि सभी चयनित यात्रियों को समय पर जरूरी जानकारी और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

दिल्ली स्टेट हज कमेटी के कार्यकारी अधिकारी अशफाक अहमद आरफी के अनुसार चयनित 2706 यात्रियों में 440 वरिष्ठ नागरिक ऐसे हैं जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है. वहीं 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की बिना महरम यात्रा करने वाली 34 महिलाओं का भी चयन किया गया है. इसके अलावा बैकलॉग श्रेणी के 81 और सामान्य श्रेणी के 2151 आवेदकों को हज यात्रा का अवसर मिला है.

सीट सुरक्षित रखने के लिए 10 अगस्त तक जमा करें 1.52 लाख रुपये

चयनित प्रत्येक यात्री को 10 अगस्त तक 1,52,300 रुपये की अग्रिम हज राशि जमा करनी होगी. यह भुगतान हज कमेटी ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है. इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में भी राशि जमा कराने की सुविधा उपलब्ध रहेगी.

समय पर भुगतान नहीं किया तो रद्द हो जाएगा चयन

हज कमेटी ने स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि तक अग्रिम राशि जमा नहीं करने वाले आवेदकों की सीट स्वतः निरस्त की जा सकती है. ऐसे में चयनित यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर लें.

दिल्ली को अतिरिक्त कोटे का मिला फायदा

हज-2027 के लिए दिल्ली से कुल 5,306 आवेदन प्राप्त हुए थे. आबादी के अनुपात के आधार पर राज्य का निर्धारित हज कोटा 1241 सीटों का था. हालांकि अन्य राज्यों के अवशिष्ट हज कोटे से अतिरिक्त सीटें मिलने के कारण दिल्ली के 1465 और आवेदकों का भी चयन संभव हो सका. इसी के चलते राजधानी से कुल 2,706 लोगों को हज यात्रा का अवसर मिला.

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