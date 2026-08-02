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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRवर्षों की तपस्या रंग लाई, 15 वर्षीय इलेषा सिंह का प्रथम कुचिपुड़ी रंगप्रवेशम् संपन्न

वर्षों की तपस्या रंग लाई, 15 वर्षीय इलेषा सिंह का प्रथम कुचिपुड़ी रंगप्रवेशम् संपन्न

अपनी कलात्मक यात्रा के एक महत्वपूर्ण पड़ाव का उत्सव मनाते हुए, 15 वर्षीय इलेषा सिंह ने शनिवार, 01 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के प्रतिष्ठित कमानी ऑडिटोरियम में अपना प्रथम कुचिपुड़ी रंगप्रवेशम् प्रस्तुत किया.

Written By : एबीपी दिल्ली-एनसीआर डेस्क |  Updated at : 02 Aug 2026 10:25 AM (IST)
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अपनी कलात्मक यात्रा के एक महत्वपूर्ण पड़ाव का उत्सव मनाते हुए, 15 वर्षीय इलेषा सिंह ने शनिवार, 01 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के प्रतिष्ठित कमानी ऑडिटोरियम में अपना प्रथम कुचिपुड़ी रंगप्रवेशम् प्रस्तुत किया. इस प्रस्तुति में वर्षों के कठोर प्रशिक्षण, अनुशासन और समर्पण की झलक दिखाई दी, जिसे दर्शकों, शास्त्रीय नृत्य जगत के प्रतिष्ठित सदस्यों तथा विशिष्ट अतिथियों ने भरपूर सराहा.

संध्या की इस नृत्य प्रस्तुति की शुरुआत वेंकटेश स्तोत्रम् से हुई, जो भगवान वेंकटेश्वर के प्रति स्तुति, समर्पण और भक्ति का भाव व्यक्त करने वाली मंगलाचरण प्रस्तुति थी. इसके पश्चात दशावतारम् प्रस्तुत किया गया, जिसमें भगवान विष्णु के दस अवतारों को भावपूर्ण अभिनय और विशिष्ट नृत्य गतियों के माध्यम से साकार किया गया.

इसके बाद सांसों की माला की भावप्रधान अभिनय प्रस्तुति में भक्ति, विरह और गहन प्रेम की अनुभूति को अभिव्यक्त किया गया. संध्या का समापन शिव तरंगिणी से हुआ, जिसमें इलेषा ने भगवान शिव की महिमा का सशक्त चित्रण किया तथा पीतल की थाली के किनारे पर नृत्य करते हुए जटिल लयबद्ध पद संचालन का प्रदर्शन कर कुचिपुड़ी की उत्कृष्ट तकनीकी दक्षता का परिचय दिया.

इलेषा को शुभकामनाएँ देते हुए भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री  जयंत चौधरी ने कहा, “इलेषा को उनके कुचिपुड़ी रंगप्रवेशम् के लिए मंच पर प्रस्तुति देते देखना हमारे पूरे परिवार के लिए अत्यंत भावुक और गर्व का क्षण था. उनकी यह यात्रा, जो साढ़े चार वर्ष की आयु में शुरू हुई थी, अनुशासन, निरंतर परिश्रम और इस सुंदर शास्त्रीय परंपरा के प्रति गहरे प्रेम से परिपूर्ण रही है. हम उनके गुरुओं डॉ. राजा और डॉ. राधा रेड्डी तथा  कौशल्या रेड्डी के अमूल्य मार्गदर्शन के लिए सदैव कृतज्ञ रहेंगे. एक पिता के रूप में, जिस गरिमा, आत्मविश्वास और समर्पण के साथ उन्होंने अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव को प्राप्त किया है, उस पर मुझे अत्यंत गर्व है.”

पद्म भूषण से सम्मानित डॉ. राजा एवं डॉ. राधा रेड्डी तथा  कौशल्या रेड्डी की शिष्या इलेषा ने साढ़े चार वर्ष की आयु में कुचिपुड़ी का प्रशिक्षण प्रारंभ किया. उनका रंगप्रवेशम् एकल कुचिपुड़ी नृत्यांगना के रूप में उनकी औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है और यह शास्त्रीय नृत्य के प्रति उनकी गहरी कलात्मक साधना तथा प्रतिबद्धता को दर्शाता है. वह अपने पूज्य गुरुओं की सबसे कम आयु में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने वाली शिष्याओं में भी शामिल हैं.

यह सफल प्रथम प्रस्तुति उनके वर्षों के अथक परिश्रम, गुरुओं के अमूल्य मार्गदर्शन और परिवार के अटूट सहयोग का प्रमाण है. साथ ही, यह भारत की शास्त्रीय परंपराओं को समर्पण और जुनून के साथ अपनाने के लिए युवा कलाकारों को प्रेरित करती है.

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, पूर्व सांसदों, उद्योग जगत के अग्रणी प्रतिनिधियों, मीडिया जगत की प्रतिष्ठित हस्तियों, डिज़ाइनरों, पूर्व राजघरानों के सदस्यों तथा अनेक विशिष्ट जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही.

विशिष्ट अतिथियों में  अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री एवं मिर्जापुर से लोकसभा सांसद; अनुराग सिंह ठाकुर, हमीरपुर से लोकसभा सांसद तथा पूर्व केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री;  आर.पी.एन. सिंह, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री;  राजीव शुक्ला, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के मानद उपाध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री; तथा  सुरेंद्र सिंह नागर, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद शामिल थे.

इसके अतिरिक्त  महिमा कुमारी मेवाड़, राजसमंद से लोकसभा सांसद;  अनुप्रिया पटेल, मिर्जापुर से लोकसभा सांसद; संगीता कुमारी सिंह देव, बोलांगीर से लोकसभा सांसद;  मालविका देवी, कालाहांडी से लोकसभा सांसद; महारानी कृति देवी देबबर्मन, त्रिपुरा पूर्व से लोकसभा सांसद;  राजीव राय, घोसी से लोकसभा सांसद; चंदन चौहान, बिजनौर से लोकसभा सांसद; तथा  राजकुमार सांगवान, बागपत से लोकसभा सांसद भी उपस्थित रहे.

कार्यक्रम में पूर्व सांसदों में  मधु गौड़ यास्खी, निजामाबाद से पूर्व लोकसभा सांसद, तथा नवाब काज़िम अली खान, उत्तर देश विधानसभा के पूर्व सदस्य एवं रामपुर के पूर्व राजघराने के सदस्य भी उपस्थित रहे. मीडिया एवं संचार जगत से शोभना भार्तिया, चेयरपर्सन एवं एडिटोरियल डायरेक्टर, एचटी मीडिया लिमिटेड, प्रो-चांसलर, बिट्स पिलानी एवं पूर्व राज्यसभा सांसद;  दिलीप चेरियन, परफेक्ट रिलेशंस के सह-संस्थापक एवं चेयरमैन तथा प्रख्यात स्तंभकार; देवी चेरियन, स्तंभकार एवं सामाजिक टिप्पणीकार; तथा रुचिका मेहता, संपादक, HELLO! India, उपस्थित रहीं.

उद्योग एवं स्वास्थ्य क्षेत्र से डॉ. संगीता रेड्डी, संयुक्त प्रबंध निदेशक, अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड;  ओंकार कंवर, चेयरमैन, अपोलो टायर्स लिमिटेड; तथा कॉर्पोरेट जगत के वरिष्ठ प्रतिनिधि नवीन अंताल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे.

रचनात्मक एवं डिज़ाइन जगत का प्रतिनिधित्व रसील गुज़राल अंसल, प्रसिद्ध इंटीरियर, प्रोडक्ट एवं स्पेशियल डिज़ाइनर; प्रख्यात फैशन डिज़ाइनर रीना ढाका; तथा सुप्रसिद्ध फैशन डिज़ाइनर चारु पराशर ने किया.

इसके अतिरिक्त डॉ. मल्लिका नड्डा, अध्यक्ष, स्पेशल ओलंपिक्स भारत एवं चेयरपर्सन, स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक एडवाइजरी काउंसिल; शेफाली ठाकुर,  नीलम प्रताप रूडी,  प्रीति शुक्ला, पूनम शर्मा,  नेहा प्रसादा तथा  अनुराधा शुक्ला सहित अनेक अन्य विशिष्ट अतिथि भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे.

Published at : 02 Aug 2026 10:19 AM (IST)
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