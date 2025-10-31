सीलमपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप, कार सवार युवक को बदमाशों ने बनाया निशाना

राजधानी दिल्ली का सीलमपुर इलाका कल रात अचानक ही गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गयी और वहां अफरा-तफरी का माहौल हो गया. घटना वीरवार सार करीब 10:40 बजे की है जब नॉर्थ-ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के सीलमपुर इलाके में जामा मस्जिद के पास से गुजर रहे एक कार सवार युवक पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी. बताया जा रहा है कि हमलावरों ने युवक पर करीब 20 से 25 राउंड गोलियां बरसाईं, जिससे पूरा इलाका गूंज उठा और लोग दहशत में अपने घरों में दुबक गए.

स्थानीय लोगों के अनुसार, एक कार वहां से गुजर रही थी तभी मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी. गोलियों की तड़तड़ाहट इतनी तेज थी कि आस-पास के दुकानदार और राहगीर जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. इलाके के लोगों का कहना है कि इससे पहले उन्होंने कभी इतनी ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना के बारे में नहीं सुना या देखा था. फायरिंग की खबर से इलाके में डर का माहौल है.

पुलिस और फॉरेंसिक टीम की जांच तेज

डीसीपी नॉर्थ ईस्ट के मुताबिक, घटना की सूचना मिलते ही सीलमपुर थाना पुलिस, क्राइम टीम और कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची. खून से लथपथ युवक को तत्काल नज़दीकी जेपीसी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच कर वहां से दर्जनों खोखे और सबूत इकट्ठा किए.

मृतक का आपराधिक इतिहास, पुलिस की जांच जारी

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान मिस्बाह (22 वर्ष) के रूप में हुई है. वह जफराबाद के गली नं. 7 का रहने वाला था. शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि मिस्बाह के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, लूट और आर्म्स एक्ट जैसे सात आपराधिक मामले दर्ज थे. पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज किया है और आरोपियों की पहचान एवं उनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया है.

घटनास्थल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेजों को खंगाल कर पुलिस हमलावरों की पहचान की कोशिश में जुट गई है. बहरहाल, फायरिंग की इस घटना ने एक बार फिर कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. खुलेआम सड़कों पर इतनी बड़ी वारदात होना इस बात का प्रमाण है कि अपराधियों को अब कानून का खौफ नहीं रह गया.