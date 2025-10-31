बिहार में चुनावी लड़ाई अब हत्या पर आई! मोकामा के बाद अब आरा में डबल मर्डर

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के बीच अलग-अलग जिलों में मर्डर जैसी घटनाओं से हड़कंप मचा है. मोकामा में दुलारचंद यादव की बीते गुरुवार (30 अक्टूबर, 2025) को हुई हत्या के बाद आरा में डबल मर्डर हुआ है. शुक्रवार (31 अक्टूबर, 2025) की सुबह बाप-बेटे की लाश मिलने से सनसनी फैल गई. घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेलघाट गांव के समीप की है.

बताया जाता है कि बाप-बेटे मिठाई की दुकान चलाते थे. घटनास्थल पर मुफस्सिल थाने की पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है. हालांकि घटना को क्यों अंजाम दिया गया है कि इसका कारण पता नहीं चला है.

घर से करीब 20 किलोमीटर दूर मिली है लाश

घटना के बारे में अभी तक जो बात सामने आई है उसके अनुसार, पिता-पुत्र सगाई समारोह के लिए बीते गुरुवार की शाम बाजार करने निकले थे. इसके बाद घर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर दोनों का शव बरामद किया गया है. दोनों को ही गोली मारकर हत्या करने की बात कही जा रही है. घटनास्थल से एक कारतूस भी बरामद किया गया.

मृतकों की पहचान उदवंतनगर थाना क्षेत्र के कसाप गांव निवासी 50 वर्षीय प्रमोद कुमार और उनके 18 वर्षीय पुत्र प्रियांशु कुमार के रूप में की गई है. एक महीना पूर्व गांव में ही मिठाई की दुकान खोली थी. प्रमोद के बड़े बेटे हिमांशु ने बताया कि उसकी शादी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शोभी डुमरा गांव में तय हुई थी. आज (शुक्रवार) उसकी सगाई थी. पिता और भाई मार्केटिंग के लिए गुरुवार की शाम घर से निकले थे. कल (गुरुवार) शाम 7 बजे फोन पर बात हुई थी.

सदर सीडीपीओ-1 राजकुमार साह ने बताया कि चुनावी रंजिश से जोड़कर नहीं देखा जा रहा है. एफएसएल की टीम मामले की जांच कर रही है. एक टीम का गठन किया गया है जो तकनीकी अनुसंधान के जरिए अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है.

