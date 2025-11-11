हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली-NCR में GRAP-3 लागू, AQI 425 पार, जहरीली हवा ने छीनी सांस; निर्माण-वाहन-स्कूल पर ब्रेक

दिल्ली-NCR में GRAP-3 लागू, AQI 425 पार, जहरीली हवा ने छीनी सांस; निर्माण-वाहन-स्कूल पर ब्रेक

Delhi News: दिल्ली-एनसीआर में कंस्ट्रक्शन पूरी तरह प्रतिबंधित हैं, इसके अलावा डीजल से चलने वाले जनरेटर, स्टोन क्रेशर, माइनिग पर पूरी तरह से रोक लग गयी है. अब स्थिति देखकर फैसला लिया जाएगा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 11 Nov 2025 11:58 AM (IST)
Preferred Sources

राजधानी दिल्ली में हवा बेहद जहरीली हो गई है, मंगलवार को AQI 425 पहुंच गया, जिसके बाद कमीशन फॉर एयर क्‍वालिटी मैनेजमेंट ने GRAP-3 लागू कर दिया है. सोमवार को लेवल 362 था, हालात ऐसे हो गए कि सांस लेना मुश्किल हो गया. इसके बाद शाम इमरजेंसी मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया. अब दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में सख्त प्रतिबंध लागू हो गए हैं.

दिल्ली-एनसीआर में कंस्ट्रक्शन पूरी तरह प्रतिबंधित हैं, इसके अलावा डीजल से चलने वाले जनरेटर, स्टोन क्रेशर, माइनिग पर पूरी तरह से रोक लग गयी है. अब अगले तीन दिन में स्थिति देखकर फैसला लिया जाएगा.

क्या होता है ग्रैप-3

ग्रैप-3 यानि graded response action plan तब लागू होता है, जब 48 घंटे में भी वायु प्रदूषण की स्थिति सुधरने का नाम न ले. इसमें कई फेस में AQI को चेक किया जाता है. पहला चरण जब AQI 201-300, दूसरा चरण 301-400, तीसरा चरण 401-450 (जो अभी लागू) और इसके बाद चौथा चरण 450 से ऊपर AQI पहुंच जाए तो.

ग्रैप-3 में इन चीजों पर रहेगा प्रतिबन्ध

ग्रैप-3 लागू होते ही पूरे दिल्ली-NCR में सभी निर्माण, सड़क खुदाई, पत्थर तोड़ना, खनन पूरी तरह बंद. बीएस-3 पेट्रोल. और बीएस-4 डीजल गाड़ियां नहीं चलेंगी. कक्षा एक से पांच तक सभी स्कूल ऑनलाइन मोड में चलेंगे. कोयले-लड़की वाले ईंधन पूरी तरह बंद. डीजल जनरेटर भी इस दौरान उपयोग नहीं किए जाएंगे. इसके अलावा धूल उड़ाने वाली सारी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी.

इन चीजों पर रहेगी छूट

ग्रैप-3 के दौरान प्रतिबन्ध के साथ ही कुछ चीजों पर छूट भी रहेगी, जैसे एम्बुलेंस वाहन, CNG और इलेक्ट्रिक वाहन, बीएस-4 वाहन, विकलांग वाहन, मेट्रो, रेलवे, एअरपोर्ट,अस्पताल, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं.

नोएडा-गुडगांव से दिल्ली आ रहे लोगों के लिए सावधानियां

दिल्ली में आने वाले नोएडा-गुरुग्राम वालों या गाजियाबाद से आ रहे लोगों को ख़ास ध्यान रखना होगा, चूँकि बीएस-3 और बीएस-4 वाहन प्रतिबंधित हैं तो दिल्ली में घुसते ही दस हजार का चालान है. ग्रैप-3 में अगर दिल्ली आना है तो ट्रेन या फिर मेट्रो या इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करें.

अभी के हालात के मुताबिक ये ग्रैप-3 14 नवम्बर तक लागू है उसके बाद आगे स्थिति देख कर फैसला होगा.

और पढ़ें
Published at : 11 Nov 2025 11:58 AM (IST)
Tags :
AQI GRAP 3 DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली धमाका: डिजिटल घेराबंदी से सच आएगा सामने! धमाके के बाद तकनीकी जांच तेज, सोशल मीडिया से लेकर फोन लोकेशन तक सब पर नजर
दिल्ली धमाका: डिजिटल घेराबंदी से सच आएगा सामने! सोशल मीडिया से लेकर फोन लोकेशन तक सब पर नजर
दिल्ली NCR
लाल किले के पास हुआ ब्लास्ट असल में सुसाइड बॉम्बिंग? दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में मिले सबूत
लाल किले के पास हुआ ब्लास्ट असल में सुसाइड बॉम्बिंग? दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में मिले सबूत
बॉलीवुड
धर्मेंद्र के निधन की झूठी खबरों पर भड़कीं पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल, पोस्ट में लिखा- 'यह बेहद अपमानजनक है'
धर्मेंद्र के निधन की झूठी खबरों पर भड़कीं पत्नी हेमा और बेटी ईशा, पोस्ट में लिखी ये बात
क्रिकेट
दिल्ली ब्लास्ट पर बजरंग पुनिया ने जताया दुख, कहा- 'मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि...'
दिल्ली ब्लास्ट पर बजरंग पुनिया ने जताया दुख, कहा- 'मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि...'
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: जहां हुआ था जोरदार धमाका, वहां जांच के लिए पहुंची फॉरेंसिक टीम | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली बम धमाके की कहां तक पहुंची जांच? DCP ने बताया | Breaking | ABP News
Delhi Red Fort Blast: उमर और आमिर के परिवार का बड़ा दावा, 'घटना में शामिल कार हमारी नहीं' | Breaking
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली बम धमाके में ग्राउंड पर पहुंची Forensic Team के हाथ लगे सबसे बड़े सबूत!
Delhi Red Fort Blast: कैमरे में दिखे दौड़ते भागते लोग, कार के धमाके के बाद की तस्वीर | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली धमाका: डिजिटल घेराबंदी से सच आएगा सामने! धमाके के बाद तकनीकी जांच तेज, सोशल मीडिया से लेकर फोन लोकेशन तक सब पर नजर
दिल्ली धमाका: डिजिटल घेराबंदी से सच आएगा सामने! सोशल मीडिया से लेकर फोन लोकेशन तक सब पर नजर
दिल्ली NCR
लाल किले के पास हुआ ब्लास्ट असल में सुसाइड बॉम्बिंग? दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में मिले सबूत
लाल किले के पास हुआ ब्लास्ट असल में सुसाइड बॉम्बिंग? दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में मिले सबूत
बॉलीवुड
धर्मेंद्र के निधन की झूठी खबरों पर भड़कीं पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल, पोस्ट में लिखा- 'यह बेहद अपमानजनक है'
धर्मेंद्र के निधन की झूठी खबरों पर भड़कीं पत्नी हेमा और बेटी ईशा, पोस्ट में लिखी ये बात
क्रिकेट
दिल्ली ब्लास्ट पर बजरंग पुनिया ने जताया दुख, कहा- 'मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि...'
दिल्ली ब्लास्ट पर बजरंग पुनिया ने जताया दुख, कहा- 'मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि...'
इंडिया
Delhi Car Blast: दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद लाल किला तीन दिनों के लिए बंद, ASI ने जारी किया आदेश
Delhi Car Blast: दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद लाल किला तीन दिनों के लिए बंद, ASI ने जारी किया आदेश
शिक्षा
क्या है इंडियन आर्मी में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में जान लें पूरी प्रक्रिया
क्या है इंडियन आर्मी में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में जान लें पूरी प्रक्रिया
Home Tips
इमर्सन रॉड पर जम गई है पानी की सफेद चादर? किचन में रखी इन चीजों से कर सकते हैं साफ
इमर्सन रॉड पर जम गई है पानी की सफेद चादर? किचन में रखी इन चीजों से कर सकते हैं साफ
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
Embed widget