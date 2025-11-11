'मेरे बेटों को रिहा कर दें...' फरीदाबाद मामले में गिरफ्तार डॉक्टर मुज़म्मिल की मां नसीमा

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में एक जांच के दौरान 360 किलोग्राम संभावित अमोनियम नाइट्रेट, एक असॉल्ट राइफल और अन्य गोला-बारूद बरामद किया. जाँच के दौरान डॉक्टर मुज़म्मिल को गिरफ्तार कर लिया गया.

डॉक्टर मुज़म्मिल की माँ नसीमा ने कहा, 'वह लगभग चार साल पहले घर से चला गया था. वह दिल्ली में डॉक्टर के तौर पर काम कर रहा था. इस दौरान हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी. जब उसे गिरफ़्तार किया गया, तो हमें दूसरों से पता चला. हमने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हमें मिलने नहीं दिया. यहाँ तक कि मेरे दूसरे बेटे को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है. वे कह रहे हैं कि मेरा बेटा दिल्ली बम धमाकों में संदिग्ध है. मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता. मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे दोनों बेटों को रिहा कर दिया जाए.'

दिल्ली विस्फोट मामले में कार चालक का आतंकी मॉड्यूल से संबंध?

बता दें लाल किले के पास जिस कार में सोमवार शाम को विस्फोट हुआ, उसके चालक का कथित तौर पर फरीदाबाद आतंकवादी मॉड्यूल से संबंध था. दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. इस विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई है. सूत्रों के अनुसार पुलवामा का निवासी और पेशे से चिकित्सक उमर मोहम्मद कथित तौर पर वह हुंदै आई20 कार चला रहा था, जो लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास पार्किंग क्षेत्र में हुए विस्फोट में इस्तेमाल हुई थी.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रारंभिक पुलिस जांच के अनुसार विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट, ईंधन तेल और डिटोनेटर का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. पुलिस सूत्र ने कहा कि प्रारंभिक जांच से यह संकेत मिलता है कि दिल्ली में हुए विस्फोट का फरीदाबाद के आतंकवादी मॉड्यूल से संबंध हो सकता है, जहां से 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया था.

सूत्र ने कहा, “अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.” पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में “मास्क पहने हुए एक व्यक्ति” को कार चलाते हुए देखा जा सकता है.