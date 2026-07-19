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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसोनम वांगचुक कल खत्म कर सकते हैं अनशन, पत्नी ने रखी ये शर्त, संसद मार्च पर भी की अपील

सोनम वांगचुक कल खत्म कर सकते हैं अनशन, पत्नी ने रखी ये शर्त, संसद मार्च पर भी की अपील

Sonam Wangchuk Hunger Strike: सोनम वांगचुक को पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया है. इस बीच उनकी पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने 2 शर्तें बताते हुए कहा है कि उनके पति अनशन खत्म कर सकते हैं.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 19 Jul 2026 09:17 PM (IST)
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नीट परीक्षा और शिक्षा से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर जंतर-मंतर पर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक फिलहाल सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं. इस बीच उनकी पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने कहा है कि सोनम अपना अनशन खत्म कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए उन्होंने शर्त रखी हैं.

आंग्मो ने कहा कि कि यदि राजनीतिक दलों के नेता सोनम वांगचुक से मिलकर संसद के मॉनसून सत्र में शिक्षा में जवाबदेही का मुद्दा उठाने का भरोसा देते हैं, तो वह कल अपना अनशन समाप्त कर देंगे.

दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद सफदरजंग अस्पताल में पति से मुलाकात कर जंतर-मंतर लौटीं गीतांजलि आंग्मो ने कहा, 'सोनम वांगचुक की सेहत फिलहाल स्थिर है. मैंने उन्हें किसी निजी अस्पताल में शिफ्ट कराने के लिए हाईकोर्ट में पूरी कोशिश की, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल सकी.'

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जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए गीतांजलि आंग्मो ने अपने पति सोनम वांगचुक का संदेश सुनाया. उन्होंने कहा, 'सोनम ने सभी से अपील की है कि कल का मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाए और इस आंदोलन का किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल न होने दिया जाए.'

सोनम वांगचुक के हेल्थ पर क्या बोलीं डॉक्टर?

उधर, सोनम वांगचुक की सेहत के बारे में सफदरजंग अस्पताल में मेडिसिन विभाग की हेड, डॉ. प्रो. मनीषा ठाकुर ने जानकारी दी.उन्होंने कहा कि 'सोनम वांगचुक VMMC और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं. कल से ही उन पर कड़ी नज़र रखी जा रही है. अभी उनके ज़रूरी हेल्थ पैरामीटर्स स्थिर हैं. कल के मुकाबले उनके ब्लड पैरामीटर्स में थोड़ा सुधार हुआ है. लेकिन फिर भी उन्हें चौबीसों घंटे लगातार निगरानी की ज़रूरत है. उनकी देखभाल के लिए हमारे पास एक मल्टी-डिसिप्लिनरी टीम है.'

 डॉ. प्रो. ठाकुर ने कहा कि 'हमारी टीम में AIIMS दिल्ली और VMMC, सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर भी शामिल हैं. दोनों अस्पतालों के स्पेशलिस्ट का मानना ​​है कि सोनम वांगचुक को चौबीसों घंटे मेडिकल देखभाल और निगरानी की ज़रूरत है. अगर कोई लंबे समय तक उपवास करता है, तो इससे सेहत पर असर पड़ता है; यह शरीर के लिए एक तरह का तनाव है और इससे कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं. इसलिए, दिक्कतों का जल्द पता लगाना बहुत ज़रूरी है, जो निगरानी से ही हो सकता है. अगर कोई दिक्कत होती है और उसका जल्द पता चल जाता है, तो तुरंत उसका इलाज किया जा सकता है और उनकी देखभाल की जा सकती है.'

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Published at : 19 Jul 2026 09:01 PM (IST)
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