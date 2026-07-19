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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसंसद मार्च पर दिल्ली पुलिस की दो टूक, कहा- न कोई परमिशन मांगी गई, न हमने दी, धारा 163 लागू

संसद मार्च पर दिल्ली पुलिस की दो टूक, कहा- न कोई परमिशन मांगी गई, न हमने दी, धारा 163 लागू

Sansad March: जंतर मंतर से संसद तक मार्च को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है. एक ओर प्रदर्शनकारियों का कहना है कि तैयारी पूरी है तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि कोई अनुमति नहीं मांगी गई.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 19 Jul 2026 08:21 PM (IST)
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जंतर-मंतर से संसद तक मार्च को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है.20 जुलाई को प्रस्तावित मार्च को लेकर  प्रदर्शनकारियों का कहना है कि तैयारी पूरी है तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि कोई अनुमति नहीं मांगी गई और न ही कोई परमिशन दी गई है. पुलिस ने दो टूक कहा है कि इलाके में धारा 163 यानी 144 लागू है. 

दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि 20 जुलाई (कल) को CJP द्वारा संसद तक प्रस्तावित मार्च की खबरों को देखते हुए, दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि ऐसे किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए न तो कोई अनुमति मांगी गई है और न ही दी गई है. नई दिल्ली ज़िले में BNSS की धारा 163 (पहले की CrPC की धारा 144) के तहत निषेधाज्ञा लागू है. इसके अनुसार, जंतर-मंतर पर तय विरोध स्थल को छोड़कर, पूर्व अनुमति के बिना विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और पांच या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर सख़्त रोक है.

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दिल्ली पुलिस ने और क्या कहा?

बयान में कहा गया है कि चूंकि 20 जुलाई से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, इसलिए जनता की सुरक्षा, सुरक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा इंतज़ाम किए गए हैं. इन निषेधाज्ञाओं का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर BNS की धारा 223 और कानून के अन्य लागू प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

बयान के मुताकि दिल्ली पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे कानून का सम्मान करें, किसी भी अनधिकृत सभा या मार्च में शामिल होने से बचें और सार्वजनिक शांति व सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग करें.

Published at : 19 Jul 2026 08:12 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Lok Sabha Rajya Sabha Sonam Wangchuk DELHI NEWS DELHI POLICE Monsoon Session 2026
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