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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRCJP के संसद मार्च के दावों के बीच दिल्ली में इन 20 रास्तों पर पड़ेगा असर, पढ़ लें पूरा रूट, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

CJP के संसद मार्च के दावों के बीच दिल्ली में इन 20 रास्तों पर पड़ेगा असर, पढ़ लें पूरा रूट, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

Delhi Police Traffic: यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से धैर्य बनाए रखने, यातायात नियमों का पालन करने और प्रमुख चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मियों का सहयोग करने की अपील की है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 19 Jul 2026 09:18 PM (IST)
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संसद के मानसून सत्र और कॉकरेच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित ‘चलो संसद’ मार्च से पहले दिल्ली यातायात पुलिस ने रविवार को एक परामर्श जारी कर संसद परिसर के आसपास भारी यातायात और मार्गों पर पाबंदी को लेकर लोगों को आगाह किया.

परामर्श के अनुसार, नयी दिल्ली रेंज में विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है. यात्रियों से अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और अतिरिक्त समय लेकर निकलने की अपील की गई है.

यातायात पुलिस के अनुसार, जिन प्रमुख मार्गों पर असर पड़ सकता है, उनमें रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, के कामराज मार्ग, रायसीना रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, संसद मार्ग, अशोक रोड, तालकटोरा रोड, पंडित पंत मार्ग और रकाबगंज गुरुद्वारा रोड शामिल हैं.

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पुलिस ने वाहन चालकों को विजय चौक, बोट क्लब, रेल भवन गोल1चक्कर, सुनहरी मस्जिद गोलचक्कर, पटेल चौक गोलचक्कर, बूटा सिंह गोलचक्कर, प्राइम चौक गोलचक्कर, जीआरजी गोलचक्कर और जलेबी चौक गोलचक्कर जैसे प्रमुख चौराहों से बचने की सलाह दी है.

वैकल्पिक मार्गों के तौर पर यात्रियों को जनपथ, मानसिंह रोड, अकबर रोड, तीन मूर्ति मार्ग, शांति पथ, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद रोड, कमाल अतातुर्क मार्ग, पंचशील मार्ग, विनय मार्ग, कनॉट प्लेस का आउटर सर्कल, बाबा खड़क सिंह मार्ग, आरएमएल गोलचक्कर, मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड, 11 मूर्ति और सरदार पटेल मार्ग का इस्तेमाल करने को कहा गया है.

यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से धैर्य बनाए रखने, यातायात नियमों का पालन करने और प्रमुख चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मियों का सहयोग करने की अपील की है.

सूत्रों के मुताबिक, नयी दिल्ली जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त जवानों की तैनाती, बैरिकेडिंग मजबूत करने के साथ ही प्रमुख प्रवेश स्थलों पर वाहनों की सघन जांच शुरू कर दी है.

चौबीसों घंटे गश्त के साथ उच्च सुरक्षा जोन में बदले गए कुछ इलाके

सूत्रों ने बताया कि CJP के मार्च को देखते हुए कई प्रवेश स्थलों को बहुस्तरीय बैरिकेडिंग, बढ़ी हुई निगरानी, तोड़फोड़ रोधी जांच और चौबीसों घंटे गश्त के साथ उच्च सुरक्षा जोन में बदल दिया गया है. सूत्रों ने बताया कि यह व्यवस्था नयी दिल्ली, मध्य दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के कुछ हिस्सों में लागू की गई है.

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि संसद सत्र के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक निवारक इंतजाम किए गए हैं. उन्होंने कहा, ‘‘नयी दिल्ली जिले में प्रवेश करने वाले हर वाहन की गहन जांच की जा रही है. रणनीतिक स्थानों पर अतिरिक्त पिकेट लगाए गए हैं और रिजर्व बलों को तैयार रखा गया है. संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी निगरानी भी बढ़ा दी गई है.'

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सूत्रों ने बताया कि जंतर-मंतर, संसद मार्ग, सेंट्रल विस्टा, कनॉट प्लेस, शंकर चौक और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है. उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल भी तैनात किए गए हैं.

पुलिस सूत्रों ने कहा कि संसद सत्र के दौरान नयी दिल्ली जिले में किसी को भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी.

यह सुरक्षा बढ़ोतरी ऐसे समय में की गई है जब CJP ने कथित नीट अनियमितताओं के विरोध और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सोमवार को ‘चलो संसद’ मार्च निकालने की घोषणा की है.

Published at : 19 Jul 2026 09:12 PM (IST)
Tags :
CJP Traffic News DELHI NEWS DELHI POLICE Monsoon Session 2026
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