दिल्ली में गर्मी बरकरार, सामान्य से अधिक रहा पारा, नहीं हुई बारिश, कल क्या होगा?

दिल्ली-एनसीआर में गर्मी और उमस का दौर बरकरार है. रविवार (19 जुलाई) को भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली. मौसम विभाग के मुताबिक, सफदरजंग में अधिकतम तापमान 38.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.8 डिग्री ज्यादा है.

दिल्ली में कहां कितना रहा पारा?

वहीं पालम में अधिकतम 37.6 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड में 36.7 डिग्री सेल्सियस, रिज में 36.6 और आयानगर में 37.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया. वहीं पालम में न्यूनतम तापमान 29.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा. रिज में न्यूनतम पारा 27.6 और आयानगर में न्यूनतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

दिल्ली में सामान्य से अधिक रहा पारा, नहीं हुई बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, सभी प्रमुख केंद्रों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज हुआ. वहीं, सुबह 8:30 बजे तक बीते 24 घंटे और सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक दिल्ली के किसी भी प्रमुख मौसम केंद्र पर बारिश दर्ज नहीं की गई. ऐसे में पूरे दिन लोगों को धूप, गर्मी और उमस का सामना करना पड़ा.

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दिल्ली में 18 जुलाई को कितना रहा न्यूनतम तापमान?

इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार (18 जुलाई) को न्यूनतम तापमान में पिछले दिन के मुकाबले मामूली गिरावट दर्ज की गई थी. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने हल्की बारिश और गर्मी एवं उमस भरे मौसम की संभावना जताते हुए ‘येलो’ अलर्ट जारी किया था. शहर के प्रमुख मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से तीन डिग्री अधिक है. हालांकि, यह एक दिन पहले की तुलना में 0.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा.

जबकि पालम में न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले दिन की तुलना में 0.3 डिग्री सेल्सियस कम था. वहीं, लोधी रोड केंद्र पर न्यूनतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो शुक्रवार के मुकाबले 0.9 डिग्री कम था.

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