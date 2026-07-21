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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRकिसान नेताओं की मांग सरकार ने मानी, आगे बढ़ेगा आंदोलन? सरवन सिंह पंधेर ने बताया

किसान नेताओं की मांग सरकार ने मानी, आगे बढ़ेगा आंदोलन? सरवन सिंह पंधेर ने बताया

भारत और अमेरिकी के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील को लेकर आंदोलित किसानों की दो प्रमुख मांगें सरकार ने मान ली है. यह जानकारी किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने दी है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 21 Jul 2026 02:51 PM (IST)
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दिल्ली में किसानों की एकदिवसीय महापंचायत के बीच किसानों की दो प्रमुख मांगें स्वीकार कर ली गई है. किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम राणा ने उन्हें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बातचीत कराने का आश्वासन दिया है. उन्होंने बताया कि बैठक में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत गिरफ्तार किए गए अन्य नेताओं की रिहाई की मांग भी रखी गई, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है. पंढेर ने कहा कि उनकी दोनों प्रमुख मांगें मान ली गई हैं और अब वे अपने साथी किसान नेताओं से चर्चा करने के बाद आंदोलन की आगे की रणनीति और अगले कदम पर फैसला लेंगे.

बता दें पंजाब के कई इलाकों से किसान 21 जुलाई को दिल्ली में किसान घाट पर भारत-अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते के विरोध में आयोजित रैली में हिस्सा लेने वाले थे किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा था कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे कई राज्यों के किसान रैली में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय राजधानी पहुचने वाले थे. यह रैली ‘देश बचाओ मोर्चा’ के बैनर तले आयोजित की जा रही थी. 

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अमेरिका-भारत डील पर क्या है आपत्ति?

पंढेर ने कहा था कि भारत-अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते के तहत भारत में सस्ते कृषि उत्पादों के आयात की अनुमति देने से किसानों, खेतिहर मजदूरों, पशुपालकों, छोटे व्यापारियों और देश की कृषि अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा. उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौता कुछ ही चीजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें खेती, डेयरी, उद्योग, डिजिटल व्यापार, ई-कॉमर्स, सरकारी खरीद, बौद्धिक संपदा अधिकार और सेवा क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं.

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पंजाब के कई किसान संगठनों ने अमेरिका और भारत के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते का विरोध करते हुए केंद्र सरकार से इसे रद्द करने तथा किसानों व आम लोगों के हितों की रक्षा करने का आग्रह किया है. 

Published at : 21 Jul 2026 02:42 PM (IST)
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