छात्रों के आंदोलन में जिन धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर उनमें कितने साल तक की मिल सकती है सजा?

राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोमवार (20 जुलाई) को नीट पेपर लीक के मुद्दे पर संसद मार्च के दौरान हिंसक प्रदर्शन हुआ. इस मामले में पार्लियामेंट स्ट्रीट में थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. यह मुकदमा भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita-BNS 2023), आर्म्स एक्ट 1959) तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से संरक्षण अधिनियम (Prevention of Damage to Public Property Act-PDPP Act) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है.

छात्रों द्वारा हिंसक प्रदर्शन में दिल्ली पुलिस के कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. साथ ही इसमें कई प्रदर्शनकारी भी घायल हुए हैं. पुलिस द्वारा कई प्रदर्शनकारी छात्र हिरासत में लिए गए हैं. साथ ही कई धाराओं में पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

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इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस ने कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. जिसमें धारा 223(बी) BNS– (लोक सेवक द्वारा विधिसम्मत आदेश की अवज्ञा या सरकारी कार्य में बाधा से संबंधित प्रावधान), धारा 221 BNS- (लोक सेवक के कार्य में बाधा डालना या उसे प्रभावित करना), धारा 132 BNS- (लोक सेवक पर हमला करना या बल का प्रयोग करना), धारा 121(1) BNS- (गैरकानूनी जमावड़े या हिंसक भीड़ से संबंधित अपराध) जैसी धाराएं शामिल हैं.

इसके अलावा धारा 189(3), 190, 191(2), 191(3), 192 BNS- (दंगा, गैरकानूनी जमावड़ा, हिंसा), धारा 324(5) BNS- (सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने या गंभीर नुकसान पहुंचाने से संबंधित प्रावधान), धारा 109(1) BNS- (हत्या के प्रयास या गंभीर हिंसक कृत्य से संबंधित प्रावधान यदि परिस्थितियां लागू हों), धारा 125 BNS- (मानव जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य) जैसी धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई हैं.

वहीं धारा 3(5) BNS- (समान उद्देश्य या साझा मंशा के तहत सामूहिक रूप से अपराध करना), धारा 61(2) BNS - (आपराधिक साजिश Criminal Conspiracy से संबंधित प्रावधान), आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 25(1AB)- (पीडीपीपी एक्ट Prevention of Damage to Public Property Act) की धारा 3- (सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़ करने या क्षति पहुंचाने का अपराध) शामिल है.

इन धाराओं में कितने साल होगी सजा?

इन धाराओं में सबसे गंभीर आरोप धारा 109(1) बीएनएस (हत्या का प्रयास) और आर्म्स एक्ट की धारा 25(1एबी) हैं. यदि ये आरोप साबित होते हैं तो हत्या के प्रयास में 10 साल तक की कैद और जुर्माना, जबकि आर्म्स एक्ट के तहत 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है.

इसके अलावा दंगा, गैरकानूनी जमावड़ा, लोक सेवक पर हमला, सरकारी कार्य में बाधा, आपराधिक साजिश और सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने जैसी धाराओं में 3 महीने से 5 साल तक की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है.

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