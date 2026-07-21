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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRमेदांता अस्पताल में शिफ्ट करने के HC के आदेश पर सोनम वांगचुक की पत्नी बोलीं, 'पहली बात तो...'

मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करने के HC के आदेश पर सोनम वांगचुक की पत्नी बोलीं, 'पहली बात तो...'

Sonam Wangchuk News: सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने दिल्ली हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है. उन्होंने कहा कि भारत में नागरिक को अधिकार है कि वो डॉक्टर और अस्पताल का चयन कर सके.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 21 Jul 2026 03:25 PM (IST)
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दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार (21 जुलाई) को सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करने को कहा. इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है. अब इस पर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो की प्रतिक्रिया सामने आई है.

सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल में भर्ती करने की जरूरत नहीं थी- गीतांजलि

गीतांजलि आंग्मो ने कहा, "बहुत खुश हैं. मैं दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी. भारत में नागरिक को अधिकार है कि वो डॉक्टर और अस्पताल का चयन कर सके. उसकी क्या ट्रीटमेंट है वो उसको चूज कर सकता है. जिस तरीके से सोनम को लाया गया था, वो पुलिस के लोग थे. आईसीयू में रखा जिसमें रखने की कोई जरूरत नहीं थी. पहली बात तो हॉस्पिटल में भर्ती करने की कोई जरूरत नहीं थी."

सोनम वांगचुक को एक तरह से डिटेन किया गया था- गीतांजलि आंग्मो

इसके आगे उन्होंने कहा, "सोनम के हेल्थ की मॉनिटरिंग जंतर मंतर पर ठीक ठाक चल रही थी. आईसीयू में सिर्फ इसलिए रखा कि दुनियाभर में ये रूल है कि आईसीयू में न मरीज और न कोई फोन या न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर जा सकते हैं. एक तरह से उनको डिटेन किया था ताकि वो किसी के साथ संपर्क न कर सकें." 

सरकार से ज्यादा हमें उनकी हेल्थ की चिंता- गीतांजलि आंग्मो

गीतांजलि आंग्मो ने सोनम वांगचुक के हेल्थ के बारे में भी जानकारी दी. उन्होंने कहा, ''जो भी उनके पैरामीटर्स हैं वो नॉर्मल से थोड़ा आगे-पीछे हैं. 23 दिन के फास्ट के बाद वो नॉर्मल हैं. सरकार से ज्यादा हमें उनकी हेल्थ की चिंता है. अगर हम उनको वहां से निकालकर ले जाना चाहते हैं तो ये मौलिक अधिकार है. दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकतंत्र को ऊपर रखा क्योंकि हर व्यक्ति का ये फंडामेंटल राइट है.'' 

बता दें कि सफदरजंग अस्पताल की ओर से मंगलवार को सुबह नौ बजे जारी स्वास्थ्य बुलेटिन में कहा गया कि वांगचुक को सभी जरूरी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार कड़ी निगरानी रखी जा रही है. इसमें कहा गया, ‘‘फिलहाल वांगचुक के सभी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मानक स्थिर हैं.''

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 21 Jul 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
Sonam Wangchuk DELHI NEWS Gitanjali Angmo
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