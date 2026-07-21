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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRMCD टोल टैक्स टेंडर पर AAP का बड़ा दावा, 500 करोड़ के कथित घोटाले का आरोप, जांच की मांग

MCD टोल टैक्स टेंडर पर AAP का बड़ा दावा, 500 करोड़ के कथित घोटाले का आरोप, जांच की मांग

Delhi News In Hindi: दिल्ली नगर निगम (MCD) के टोल टैक्स टेंडर पर आम आदमी पार्टी ने टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शिता पर 500 करोड़ रुपये के कथित घोटाले का आरोप लगाया है.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 21 Jul 2026 02:41 PM (IST)
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दिल्ली नगर निगम (MCD) के टोल टैक्स टेंडर को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है. आम आदमी पार्टी ने टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए करीब 500 करोड़ रुपये के कथित घोटाले का आरोप लगाया है. पार्टी का कहना है कि निविदा से जुड़ी शर्तों ने प्रतिस्पर्धा को प्रभावित किया, जिससे निगम के राजस्व को नुकसान पहुंचने की आशंका है. वहीं पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग भी उठाई गई है.

टेंडर प्रक्रिया को लेकर AAP ने उठाए सवाल

एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने आरोप लगाया कि टोल टैक्स टेंडर तैयार करते समय ऐसी शर्तें शामिल की गईं, जिनसे सभी इच्छुक कंपनियों को समान अवसर नहीं मिल सका. उनका दावा है कि इससे कुछ सीमित कंपनियों को लाभ मिलने की स्थिति बनी और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा प्रभावित हुई.

अंकुश नारंग ने कहा कि यदि टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं तो इसका असर सीधे एमसीडी के राजस्व पर पड़ेगा. उनके मुताबिक, नगर निगम की आय में कमी आने का बोझ अंततः दिल्ली के नागरिकों पर ही पड़ेगा, क्योंकि सार्वजनिक सेवाएं इसी राजस्व पर निर्भर करती हैं.

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500 करोड़ रुपये के कथित नुकसान की जांच की मांग

आप नेता ने पूरे मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है. उन्होंने कहा कि टेंडर से जुड़े सभी दस्तावेजों और प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए. यदि जांच में किसी स्तर पर नियमों के उल्लंघन या अनियमितता की पुष्टि होती है तो जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए.

अंकुश नारंग ने निगम आयुक्त से भी इस पूरे मामले पर सार्वजनिक रूप से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की. उन्होंने कहा कि यह बताया जाना चाहिए कि टेंडर प्रक्रिया किन मानकों के आधार पर पूरी की गई और इन कथित अनिमियतताओं के लिए कौन जिम्मेदार है. उनका कहना है कि सार्वजनिक धन से जुड़े हर फैसले में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 21 Jul 2026 02:41 PM (IST)
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