बारामूला सांसद रशीद इंजीनियर को अंतरिम जमानत, पिता की अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए राहत

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार (18 मई) को जेल में बंद बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद को अंतरिम जमानत दे दी, ताकि वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें. 2 जून तक अंतरिम जमानत दी गई है. उनके पिता का निधन नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में हुआ. उनके निधन पर जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक हलकों से लगातार शोक संवेदनाएं आ रही हैं.

पारिवारिक सूत्रों ने पुष्टि की है कि रशीद के पिता, हाजी खज़ीर मोहम्मद शेख—जिन्हें अवामी इत्तेहाद पार्टी (AIP) ने एक अनुभवी शिक्षक और ईमानदारी का प्रतीक बताया है वो पिछले कई दिनों से AIIMS में इलाज करवा रहे थे और सोमवार को उन्होंने अंतिम सांस ली.

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रशीद ने अंतिम संस्कार में शामिल होने की मांगी थी अनुमति

इंजीनियर रशीद इस समय राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा जांच किए जा रहे एक 'आतंक-वित्तपोषण' (Terror-Funding) मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन्होंने अदालत में अर्जी देकर अंतिम संस्कार की रस्मों में शामिल होने की अनुमति मांगी थी.

अदालत ने रशीद को दी अंतरिम जमानत

पिता के निधन के बाद, AIP ने अधिकारियों से अपील की थी कि वे मानवीय आधार पर जेल में बंद सांसद को अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दें. इसके बाद अदालत ने उन्हें राहत देते हुए अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी.

इससे पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट ने मानवीय आधार पर राहत देते हुए रशीद इंजीनियर को 5 मई से 10 मई तक अपने बीमार पिता से AIIMS में मिलने के लिए सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक की कस्टडी पैरोल दी थी. बता दें कि रशीद को 'आतंकवाद की फंडिंग' के आरोप में यूएपीए के तहत साल 2019 में गिरफ्तार किया गया था. अवामी इत्तेहाद पार्टी (AIP) के प्रमुख रशीद, 2024 के लोकसभा चुनावों में न्यायिक हिरासत में रहते हुए ही बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए थे.

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