हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRबारामूला सांसद रशीद इंजीनियर को अंतरिम जमानत, पिता की अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए राहत

बारामूला सांसद रशीद इंजीनियर को अंतरिम जमानत, पिता की अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए राहत

Engineer Rashid News: बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद के पिता हाजी खज़ीर मोहम्मद शेख पिछले कई दिनों से AIIMS में इलाज करवा रहे थे और सोमवार को उन्होंने अंतिम सांस ली.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: अजीत | Updated at : 18 May 2026 05:15 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार (18 मई) को जेल में बंद बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद को अंतरिम जमानत दे दी, ताकि वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें. 2 जून तक अंतरिम जमानत दी गई है. उनके पिता का निधन नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में हुआ. उनके निधन पर जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक हलकों से लगातार शोक संवेदनाएं आ रही हैं.

पारिवारिक सूत्रों ने पुष्टि की है कि रशीद के पिता, हाजी खज़ीर मोहम्मद शेख—जिन्हें अवामी इत्तेहाद पार्टी (AIP) ने एक अनुभवी शिक्षक और ईमानदारी का प्रतीक बताया है वो पिछले कई दिनों से AIIMS में इलाज करवा रहे थे और सोमवार को उन्होंने अंतिम सांस ली.

पहलगाम में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी पर्यटकों से भरी कार, गुजरात के पति-पत्नी की मौत

रशीद ने अंतिम संस्कार में शामिल होने की मांगी थी अनुमति

इंजीनियर रशीद इस समय राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा जांच किए जा रहे एक 'आतंक-वित्तपोषण' (Terror-Funding) मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन्होंने अदालत में अर्जी देकर अंतिम संस्कार की रस्मों में शामिल होने की अनुमति मांगी थी.

अदालत ने रशीद को दी अंतरिम जमानत

पिता के निधन के बाद, AIP ने अधिकारियों से अपील की थी कि वे मानवीय आधार पर जेल में बंद सांसद को अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दें. इसके बाद अदालत ने उन्हें राहत देते हुए अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी.

इससे पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट ने मानवीय आधार पर राहत देते हुए रशीद इंजीनियर को 5 मई से 10 मई तक अपने बीमार पिता से AIIMS में मिलने के लिए सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक की कस्टडी पैरोल दी थी. बता दें कि रशीद को 'आतंकवाद की फंडिंग' के आरोप में यूएपीए के तहत साल 2019 में गिरफ्तार किया गया था. अवामी इत्तेहाद पार्टी (AIP) के प्रमुख रशीद, 2024 के लोकसभा चुनावों में न्यायिक हिरासत में रहते हुए ही बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए थे. 

कश्मीर के पर्यटन उद्योग पर महंगाई की मार, पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने का दिख रहा असर

Published at : 18 May 2026 05:06 PM (IST)
Tags :
DelhI High Court JAMMU KASHMIR NEWS Engineer Rashid
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
बारामूला सांसद रशीद इंजीनियर को अंतरिम जमानत, पिता की अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए राहत
बारामूला सांसद रशीद इंजीनियर को अंतरिम जमानत, पिता की अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए राहत
दिल्ली NCR
AAP नेता दीपक सिंगला की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल बोले, 'उसने BJP में शामिल होने से...'
AAP नेता दीपक सिंगला की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल बोले, 'उसने BJP में शामिल होने से...'
दिल्ली NCR
Delhi News: पीएम मोदी की अपील पर शुरू हुआ 'मेट्रो मंडे', CM रेखा गुप्ता ने मेट्रो और बस से किया सफर
दिल्ली: PM मोदी की अपील पर शुरू हुआ 'मेट्रो मंडे', CM रेखा गुप्ता ने मेट्रो और बस से किया सफर
दिल्ली NCR
जेल में बंद इंजीनियर राशिद के पिता का निधन, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए HC से मिली जमानत
जेल में बंद इंजीनियर राशिद के पिता का निधन, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए HC से मिली जमानत
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😯Karishma की बदतमीजी पर Chandrika का तमाचा! टूट गया Karishma का घमंड। #sbs
Bollywood News: 'Welcome to the jungle' का टाइटल ट्रैक रिलीज! अक्षय कुमार ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज (18-05-26)
hopal Twisha Sharma Case: ट्विशा केस में पुलिस ने की बड़ी चूक | SIT | Latest News
Bhopal Twisha Sharma Case: ससुराल वालों पर माता-पिता का गंभीर आरोप | Model | SIT | Breaking
Petrol Diesel Price Hike: भारत में फिर महंगा होने वाला है पेट्रोल-डीजल? | PM Modi Appeal | CNG
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
महिलाओं को 3000 रुपये महीना, बस में फ्री सफर और 7वां वेतन आयोग... शुभेंदु कैबिनेट ने लगाई 5 फैसलों पर मुहर
महिलाओं को 3000 रुपये महीना, बस में फ्री सफर और 7वां वेतन आयोग... शुभेंदु कैबिनेट ने लगाई 5 फैसलों पर मुहर
बिहार
'BJP-JDU में कुछ ठीक नहीं', RJD की बड़ी भविष्यवाणी, दावा- '…बगावत करने वाले हैं'
'BJP-JDU में कुछ ठीक नहीं', RJD की बड़ी भविष्यवाणी, दावा- '…बगावत करने वाले हैं'
विश्व
US Iran Tension: ट्रंप ने शेयर किया ईरान पर हमले का नक्शा, AI तस्वीरों में दिखा युद्ध का पूरा प्लान, फिर कहा- 'अब नहीं माना तो...'
ट्रंप ने शेयर किया ईरान पर हमले का नक्शा, AI तस्वीरों में दिखा युद्ध का पूरा प्लान, फिर कहा- 'अब नहीं माना तो...'
क्रिकेट
... तो हम प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाएंगे, क्यों ऐसा बोले राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग?
... तो हम प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाएंगे, क्यों ऐसा बोले राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग?
साउथ सिनेमा
Karuppu BO: 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर किया कमाल, बनी सूर्या की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑल टाइम
'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर किया कमाल, बनी सूर्या की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑल टाइम
इंडिया
Explained: 10 साल बाद भी हीट एक्शन प्लान अधूरा! दिल्ली में फेल और सिर्फ अहमदाबाद में पास क्यों? एक्सपर्ट्स से समझें
10 साल बाद हीट एक्शन प्लान अधूरा! दिल्ली में फेल, अहमदाबाद में पास क्यों? एक्सपर्ट्स से समझें
हेल्थ
Ebola Virus: कितना खतरनाक है इबोला का बुंडीबुग्यो स्ट्रेन, भारत को इससे कितना खतरा?
कितना खतरनाक है इबोला का बुंडीबुग्यो स्ट्रेन, भारत को इससे कितना खतरा?
शिक्षा
CBSE Class 12 Re-evaluation: री-इवैल्यूएशन में अगर बढ़ गए नंबर तो क्या फीस वापस करेगा CBSE? जान लें जवाब
री-इवैल्यूएशन में अगर बढ़ गए नंबर तो क्या फीस वापस करेगा CBSE? जान लें जवाब
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget